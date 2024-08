ABUSI E "COSTUMI" - SCANDALO AL COMIC CON DI SAN DIEGO: ALLA FIERA DI FUMETTI E DI "COSPLAY" PIÙ FAMOSA AL MONDO ERA STATO MESSO IN PIEDI UN SISTEMA DI TRAFFICO SESSUALE - 14 PERSONE SONO STATE ARRESTATE DURANTE UNA MAXI OPERAZIONE CONGIUNTA DELLA POLIZIA LOCALE, FBI E SERVIZI SEGRETI: GLI AGENTI SOTTO COPERTURA SI SONO FINTI COMPRATORI DI SESSO PER IDENTIFICARE E CONTATTARE LE VITTIME E ARRESTARE I LORO SFRUTTATORI E SONO RIUSCITI A SALVARE 10 RAGAZZE, NOVE MAGGIORENNI E UNA 16ENNE...

COMIC CON SAN DIEGO

(ANSA) - Ombre sulla fiera di fumetti e cultura pop più famosa al mondo. Il Comic Con di San Diego, in California, quest'anno ha fatto notizia anche per una maxi-operazione della polizia contro il traffico di esseri umani. Una task force composta da polizia locale, FBI e servizi segreti ha arrestato 14 persone che cercavano di comprare sesso al gigantesco raduno tenutosi da giovedì a domenica nella città californiana.

Sono state salvate dieci vittime - nove maggiorenni e una ragazza di 16 anni - secondo quanto ha dichiarato il procuratore generale della California Rob Bonta. "Purtroppo i trafficanti di sesso approfittano di eventi su larga scala come questo per sfruttare le vittime. Questi arresti mandano un chiaro messaggio ai potenziali criminali: il loro comportamento non sarà tollerato", ha dichiarato Bonta.

COMIC CON SAN DIEGO

L'operazione anti-tratta ha dispiegato agenti sotto copertura che si sono finti compratori di sesso per identificare e contattare le vittime e arrestare i loro sfruttatori. Gli inquirenti avevano anche pubblicato annunci falsi in cui offrivano prestazioni sessuali a mo' di esca. Il Comic Con di San Diego è uno degli eventi dedicati alla cultura pop più importanti del mondo. Nato come evento per gli appassionati di fumetti, la convention è oggi un appuntamento cruciale per gli Studios di Hollywood che vogliono promuovere film e serie tv, soprattutto quelli accattivanti per il pubblico tradizionale della fiera.

comic con 2017 16

In media, ospita più di centomila persone in quattro giorni. Evento clou di questa edizione, il lancio di Deadpool & Wolverine, ultima creatura in casa Marvel, che si è tenuto davanti a una folla entusiasta. "La situazione è molto preoccupante, anche se ci risulta che gli arresti siano stati effettuati al di fuori dell'evento. Sebbene non fossimo stati messi al corrente di questa operazione, lavoriamo a stretto contatto con le autorità durante tutto l'anno e siamo pronti ad assistere in ogni modo possibile", ha dichiarato un portavoce del Comic Con all'Afp.