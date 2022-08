ABUSI SESSUALI, BULLISMO E UBRIACHEZZA: LE "RED ARROWS" FINISCONO A TERRA - L'EQUIVALENTE BRITANNICO DELLE FRECCE TRICOLORI POTREBBE ESSERE SMANTELLATO PER I TROPPI SCANDALI - TRA I VARI EPISODI CONTESTATI, CI SAREBBE UNA SPECIE DI "ROULETTE RUSSA" ALCOLICA ALLA QUALE I PILOTI GIOCAVANO PERFINO PRIMA DEI VOLI ACROBATICI E L’ABITUDINE DI SOPRANNOMINARE LE LORO PRESTAZIONI CON NOMI DI DONNE CELEBRI...

Enrico Franceschini per www.repubblica.it

La squadriglia acrobatica che nel giugno scorso ha volato sopra il balcone di Buckingham Palace in occasione del Giubileo di Platino della regina potrebbe essere smantellata per le accuse di abusi sessuali, bullismo e ubriachezza nei confronti dei piloti. Un’indagine sulle Red Arrows (Frecce Rosse), il nome dell’equivalente britannico delle Frecce Tricolori italiane, è stata ordinata la primavera scorsa dal generale Mike Wingston, il capo della Roayl Air Force o Raf come è comunemente conosciuta, dopo il moltiplicarsi delle voci sul comportamento inappropriato dei suoi membri.

Ora il rapporto sta per venire pubblicato e, secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il suo contenuto sarà così grave da poter provocare lo scioglimento del gruppo di “top gun” dell’aviazione militare di Sua Maestà.

Tra le accuse riportate dall’inchiesta ci sarebbero ripetuti episodi di molestie sessuali, bullismo verso colleghi più giovani e uno spericolato gioco analogo alla “roulette russa”, in cui i piloti bevevano a turno sempre di più in una sfida all’ultimo bicchiere. La “drinking roulette”, com’era soprannominata, sarebbe avvenuta talvolta perfino la notte prima dei voli acrobatici: in qualche caso i piloti sono stati fortunati che l’esibizione è stata cancellata all’ultimo momento per cattive condizioni atmosferiche perché al risveglio risentivano ancora gli effetti della sbronza e facevano fatica a reggersi in piedi.

Tra le accuse di misoginia, i piloti avrebbero avuto l’abitudine di soprannominare le loro prestazioni con nomi di donne celebri: “Meghan Markle” per un volo perfetto, “Sienna Miller” (nota attrice inglese) per un volo medio e “Susan Boyle” (una cantante vincitrice di un reality show televisivo) per uno riuscito male.

“La questione se le Red Arrows possono continuare a volare con la loro attuale formazione deve essere sollevata, inclusa la possibilità che l’unità venga completamente smantellata”, commenta l’analista di affari militari Francis Tusa. “Se le accuse che circolano sono confermate dal rapporto, pare difficile che l’aviazione possa mantenere la fiducia in questi piloti. Si tratta di un gruppo di alto profilo, che non può permettersi di attirare una pubblicità così negativa e di esporre i voli acrobatici a simili rischi”.

All’inizio di quest’anno un veterano delle Frecce Rosse, il comandante di squadrone Nick Critchell, 36 anni, ha dato le dimissioni, apparentemente per protesta contro la condotta dei suoi compagni. E altri due piloti, i luogotenenti Will Cambridge e Damon Green nei mesi seguenti hanno chiesto di essere assegnati a un diverso incarico. L’abbandono del terzetto ha avuto l’effetto di ridurre il numero degli aerei alle più recenti esibizioni della pattuglia da nove a sette. Le Red Arrows, concluderebbe il rapporto, sono diventate il simbolo di una “cultura tossica” che non può essere tollerata all’interno della Raf.

