ACCADDE QUATTRO GIORNI FA - IL CONTAGIATO ZINGARETTI, IL 3 MARZO, HA INCONTRATO IL MINISTRO PAOLA DE MICHELI, IL GOVERNATORE DELL’ABRUZZO MARCO MARSILIO E L’AD DI RETE FERROVIARIA ITALIANA, MAURIZIO GENTILE, PER LA FIRMA DELL'ACCORDO SUL POTENZIAMENTO DELLA LINEA ROMA-PESCARA - CHISSA' SE IN QUELLA SITUAZIONE ZINGARETTI HA REGALATO IL VIRUS A QUALCUNO? LA MINISTRA DE MICHELI HA FATTO IL TAMPONE?

(ANSA) 3 MARZO 2020

E' stato firmato oggi nella sede del ministero dei Trasporti a Roma, un protocollo tra Regione Lazio, Regione Abruzzo, Mit e Rete ferroviaria italiana per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara. A siglare l'accordo il ministro Paola De Micheli, i governatori di Lazio e Abruzzo Nicola Zingaretti e Marco Marsilio e l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile. L'obiettivo dell'accordo è la valutazione e la definizione di soluzioni progettuali per interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo e organizzativo necessari per il miglioramento del collegamento ferroviario tra le città di Roma e Pescara e, in particolare, per il potenziamento della frequenza dei servizi tra Pescara e Chieti e per la velocizzazione dei servizi nella tratta Roma-Avezzano.