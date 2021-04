19 apr 2021 15:50

ACCETTARE IL PROSSIMO – ORRORE A LEEDS, IN GRAN BRETAGNA, DOVE UN 18ENNE È STATO BRUTALMENTE AGGREDITO CON UN MACHETE DA UNO SCONOSCIUTO CHE GLI AVREBBE AMPUTATO DI NETTO LA MANO. LA VITTIMA NON È IN PERICOLO DI MORTE, MA RESTA IN OSPEDALE – DOPO GIORNI DI INDAGINI LA POLIZIA HA FERMATO UN 24ENNE, MA NON… - VIDEO