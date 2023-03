ACEA C’È – LA MULTIUTILITY ROMANA HA FATTO LA SUA MOSSA: HA PRESENTATO LA SUA PROPOSTA PER REALIZZARE (FINALMENTE) IL TERMOVALORIZZATORE DELLA CAPITALE, CHE IL COMUNE VUOLE REALIZZARE A SANTA PALOMBA – L’AD, FABRIZIO PALERMO, SI DICE ENTUSIASTA DELLA RISPOSTA. ORA LA PALLA PASSA AL SINDACO, ROBERTO GUALTIERI, CHE SPERA CHE LA TURBO-AMBIENTALISTA ELLY SCHLEIN, NUOVO SEGRETARIO DEL PD, NON ROMPA TROPPO I CASSONETTI

Estratto dell’articolo di Manuela Pelati per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

L'Acea si candida a realizzare il termovalorizzatore di Roma. Lo fa con un’associazione temporanea d’imprese (verrà coadiuvata da Hitachi, Vianini e Suez), rispondendo al bando del Campidoglio chiuso ieri. […]

Il termovalorizzatore, secondo il piano del Campidoglio, dovrà smaltire 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l’anno e per la realizzazione è stato acquistato da Ama il terreno di 10 ettari a Santa Palomba, ai confini del Comune di Roma in direzione Bracciano. […] Costo complessivo del progetto circa 750 milioni di euro.

«Siamo entusiasti di aver presentato il nostro progetto in risposta all’Avviso pubblico per il termovalorizzatore di Roma – ha dichiarato l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, confermando «così il proprio impegno a supporto di Roma Capitale, in particolare in un settore importante come la valorizzazione dei rifiuti. Acea da sempre è al servizio della Capitale - ha aggiunto Palermo - dove gestisce già servizi primari, come il servizio idrico e la distribuzione di energia elettrica».

Intanto martedì è stata chiusa definitivamente la discarica di Albano […]. Al momento le discariche che servono Roma (legate agli impianti Tmb) sono quelle di Guidonia e Viterbo, poiché la maggior parte dei quantitativi di indifferenziata sono esportati in altre regioni con lunghi contratti fino al 2026.

