AD ANDRIA, IN PUGLIA, UN UOMO HA ADESCATO UNA MINORENNE FUORI DA SCUOLA PER PORTARLA NELLA SUA CASA DI CAMPAGNA DOVE L’HA STORDITA CON ALCOOL E DROGA PER VIOLENTARLA – DOPO GLI ABUSI L’UOMO, CHE È STATO ARRESTATO, L’HA LASCIATA VICINO A UN OSPEDALE…