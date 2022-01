24 gen 2022 17:11

ADDIO A RENATO CECCHETTO, ATTORE E DOPPIATORE NOTO PER ESSERE LA VOCE ITALIANA DI SHREK - È MORTO A 70 ANNI A CAUSA DELLE FERITE RIPORTATE DOPO UN INCIDENTE IN SCOOTER - CECCHETTO HA LAVORATO IN PIÙ DI 80 FILM CON REGISTI COME MARIO MONICELLI, CARLO VANZINA E NERI PARENTI…