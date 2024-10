25 ott 2024 13:42

ADDIO, TARZAN - È MORTO, ALL'ETÀ DI 86 ANNI, RON ELY, L'ATTORE FAMOSO PER AVER INTERPRETATO IL SIGNORE DELLA GIUNGLA NELLA CELEBRE SERIE TV ANDATA IN ONDA IN ITALIA NEGLI ANNI '80 - ELY NE PASSÒ DI TUTTI I COLORI, SIA DAVANTI CHE DIETRO LA TELECAMERA: DURANTE LE RIPRESE DELLA FICTION SI INFORTUNO' IN MOLTISSIME OCCASIONI, TRA USTIONI, STRAPPI MUSCOLARI E PERSINO I MORSI DI UN LEONE - NEL 2019 SUA MOGLIE VALERIE FU PUGNALATA A MORTE DAL LORO FIGLIO CAMERON, CHE POI FU UCCISO DAI POLIZIOTTI ACCORSI SUL POSTO - VIDEO