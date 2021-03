ADDIO UFFICIO – LO SMART WORKING RIMARRÀ ANCHE UNA VOLTA TERMINATA L’EMERGENZA CORONAVIRUS! A NEW YORK SOLO IL 22% DEI GRANDI DATORI DI LAVORO HA INTENZIONE DI CHIEDERE AI DIPENDENTI DI TORNARE IN UFFICIO A TEMPO PIENO, IL 66% VUOLE ADOTTARE UN MODELLO IBRIDO. A LORO CONVIENE, VISTO RISPARMIANO SUI COSTI FISSI. MA AI LAVORATORI? IN TEORIA SÌ, SE I CAPI NON SE NE APPROFITTANO...

MEME SMART WORKING

Da www.ansa.it

E' giunto il momento di iniziare a pianificare il futuro del lavoro post-covid a New York. E forse non solo nella Grande Mela. Un futuro che potrebbe essere molto diverso da quanto avvenuto sino all'anno scorso.

Almeno è quanto emerge da un sondaggio di Partnership for New York City, secondo cui solo il 22% dei grandi datori di lavoro di Manhattan chiederà a tutti i lavoratori di tornare in ufficio a tempo pieno al termine delle misure straordinarie ancora in vigore per il coronavirus.

Circa il 66%, come riportano i media Usa, ha affermato che ha intenzione di adottare un modello ibrido tra giorni in ufficio e giorni a casa, un altro 9% non richiederà affatto ai lavoratori di tornare in ufficio e il 4% ha affermato che dipenderà dal ruolo. In totale, circa 4 su 5 delle persone che lavoravano in ufficio a Manhattan non ritorneranno in sede a tempo pieno.

new york deserta

Nyc sarà probabilmente costretta in parte a reinventarsi, anche se per Jamie Dimon, Ceo di JPMorgan Chase & Co., ci sono "enormi punti deboli" nel lavorare principalmente su Zoom e altre piattaforme di videoconferenza.

coronavirus new york smart working smart working in pigiama 2 dove si lavora di piu' in smart working smart working in pigiama 3 cane pastore in smart working - coronavirus meme uffici di instagram a new york uffici di facebook a new york SMART WORKING OSHO LOCKDOWN smart working in pigiama 1 SMART WORKING con lo smart working si lavora di piu' - Illustrazione di Maria Limongelli/sole24ore smart working a letto