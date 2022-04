ADESSO ABRAMOVICH PIANGE MISERIA! - PER VIA DELLE SANZIONI IL TYCOON RUSSO NON E' PIU' IN GRADO DI MANTENERE IL SUO SONTUOSO STILE DI VITA: TRA AEREI, VILLE, E YACHT, ROMAN SPENDE 750.000 DOLLARI A SETTIMANA - PER QUESTO AVREBBE CHIESTO A CIASCUNO DEI SUOI AMICI AMERICANI UN PRESTITO DA 1 MILIONE DI DOLLARI (MA LUI NEGA) - E NON E' L'UNICO OLIGARCA A PASSARSELA MALE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Un giorno, all'inizio degli anni Duemila, Roman Abramovich si ritrovò a desiderare un piatto di sushi dal suo ristorante giapponese preferito, Ubon, a Canary Wharf a Londra. Sfortunatamente si trovava a Baku, la capitale dell'Azerbaigian , a circa 4.000 chilometri di distanza.

Ma quando sei un oligarca russo con miliardi in banca, questi piccoli ostacoli sono facilmente superabili. E così un aiutante è stato incaricato di effettuare un ordine di 1.400 euro di prelibatezze per il capo e i suoi amici.

La cena è stata prelevata da una limousine con autista, traghettata all'aeroporto di Luton, caricata su un jet privato e trasportata attraverso l'Europa fino al luogo in cui Abramovich stava aspettando, con le bacchette in mano. Al prezzo finale stimato di 48.000 euro, deve essere considerato il cibo da asporto più costoso della storia.

Quando vivi questo tipo di stile di vita da cartone animato opulento per più di due decenni, deve essere un bel colpo avere il cucchiaio d'argento strappato via. Ma questo è proprio quello che è successo al proprietario del Chelsea FC dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Con i suoi beni congelati sia dal Regno Unito che dall'UE a causa dei suoi legami con il Cremlino, Abramovich, 55 anni, si è ritrovato tagliato fuori dalla maggior parte della sua fortuna di 7,6 miliardi di euro (in calo rispetto agli 13,3 miliardi di euro all'inizio della guerra).

In effetti, questa settimana è stato riferito che le cose stanno andando così male che il miliardario si è ridotto a chiedere prestiti agli amici.

Secondo quanto riferito, Abramovich si è avvicinato a una serie di ricchi contatti negli Stati Uniti, dal produttore di Hollywood Brett Ratner ai membri della plutocratica famiglia Rothschild, chiedendo 1 milione di dollari a testa per permettergli di pagare il suo conto settimanale di 750.000 dollari per il personale, anche se l'oligarca nega queste affermazioni.

Perché, ovviamente, uno degli svantaggi di possedere un portafoglio di case in tutto il mondo, una flotta di cinque superyacht e almeno tre jet privati è l'enorme costo della loro manutenzione.

Lo stipendio di un capitano di yacht di prim'ordine da solo può costare di 260.000 euro all'anno, poi c'è l'esercito di ufficiali, ingegneri, marinai, hostess e chef che compongono l'equipaggio. L'Eclipse di 550 piedi, con le sue 24 cabine e la coppia di eliporti, ha un equipaggio di non meno di 70 persone. I palazzi richiedono governanti, maggiordomi, addetti alle pulizie e giardinieri.

I jet privati hanno bisogno di piloti e personale di bordo. E questa complessa sovrastruttura deve essere controllata e amministrata da un team di contabili. E Abramovich non è affatto l'unico oligarca che risente del colpo.

Il suo vecchio amico Petr Aven, l'uomo sul cui yacht Abramovich è stato presentato per la prima volta al suo defunto partner Boris Berezovsky nel 1995, si è lamentato di essere un membro dei nouveau pauvres (nuovi poveri).

Aven, 67 anni, direttore della più grande banca privata russa che ha guadagnato 5,4 miliardi di euro dagli investimenti petroliferi, non ha mai imparato a guidare e ora è costretto a pensare alla vita senza autista. Prima che arrivassero le sanzioni, sua moglie girava per i bancomat di Londra cercando di ritirare il maggior numero di contanti, ma non basteranno a lungo.

«Mi sarà permesso avere un addetto alle pulizie o un autista?» ha chiesto Aven in un'intervista il mese scorso. «Io non guido una macchina. . . forse guiderà la mia figliastra. Non capiamo come sopravvivere».

A Virginia Water, nel Surrey, Aven – cresciuto in un appartamento comune a Mosca con cucina e bagno condivisi da otto famiglie – ha una proprietà ancora più salubre, un palazzo neo-palladiano immerso in 8,5 acri di prati verdi. Nel parco, 'Reclining Figure', un nudo in bronzo lungo 8 piedi del compianto scultore britannico Henry Moore, che ha acquistato per 19 milioni di sterline, ha un posto d'onore.

All'interno della casa, la collezione d'arte multimilionaria di Aven comprende dipinti di maestri russi come Kandinsky e Chagall. Non che possa svendere nessuno di questi beni per raccogliere soldi, ovviamente. Le sanzioni lo vietano.

Anche il socio in affari di Aven, Mikhail Fridman, del valore di 14,2 miliardi di euro, si è lamentato della sua nuova vita da povero. Parlando al quotidiano spagnolo El Pais, ha detto: «Le autorità del Regno Unito dovrebbero darmi una certa somma così che possa andare in taxi e comprare cibo, ma sarà una cifra molto limitata in relazione al costo della vita a Londra».

«Non posso nemmeno pagare in un ristorante. Devo mangiare a casa e sono praticamente agli arresti domiciliari».

