ADIDAS COMBINA UNA "BELLA" CAZZATA - BUFERA SUL MARCHIO TEDESCO, CHE HA SCELTO BELLA HADID, MODELLA DI ORIGINI PALESTINESI, COME VOLTO PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL LANCIO DELLE SCARPE "SL72", MODELLO RETRO' PENSATO PER CELEBRARE LE OLIMPIADI DI MONACO DEL 1972, DURANTE LE QUALI 11 ATLETI E ALLENATORI ISRAELIANI FURONO ASSASSINATI DA UN COMMANDO PALESTINESE - LE ASSOCIAZIONI CHE MONITORANO I CASI DI ANTISEMITISMO INSORGONO: "UNA GROSSA SVISTA O UNA SCELTA INTENZIONALMENTE PROVOCATORIA. NESSUNA DELLE DUE OPZIONI È TOLLERABILE" - DOPO LE PROTESTE, ADIDAS HA SCARICATO LA 27ENNE…

Estratto dell'articolo di Giulia Taviani per www.corriere.it

bella hadid 3

L'idea di Adidas era quelle di realizzare una campagna per il lancio delle nuove SL72, scarpe da corsa retrò pensate inizialmente per le Olimpiadi estive di Monaco di Baviera del 1972. Per farlo, il brand tedesco ha selezionato cinque personaggi dal mondo della moda e dello sport, tra cui la modella Bella Hadid, americana di origini palestinesi. […]

massacro monaco 1972 5

Ad avanzare critiche nei confronti della campagna sono stati il governo di Israele e alcune associazioni statunitensi che si occupano di individuare e denunciare possibili casi di antisemitismo. A non essere stata apprezzata è stata la scelta di affiancare una campagna che ricorda quelle Olimpiadi in particolare, con una figura che in questi anni si è dichiaratamente esposta più volte a favore del riconoscimento dello Stato palestinese.

bella hadid 4

L'American Jewish Committee ha scritto su X: «Ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972, 12 israeliani furono assassinati e presi in ostaggio dal gruppo terroristico palestinese Settembre Nero. Il fatto che Adidas abbia scelto una modella apertamente anti-israeliana per ricordare questi giochi olimpici è stata una grossa svista, o una scelta intenzionalmente provocatoria. Nessuna delle due opzioni è tollerabile».

massacro monaco 1972 4

Anche dall'ambasciata israeliana in Germania sono arrivate accuse: «Lei (Hadid) e suo padre spesso diffondono calunnie antisemite e cospirazioni contro gli ebrei. Adidas, c’è qualche commento a riguardo?»

LE SCUSE DI ADIDAS E IL RITIRO DELLA CAMPAGNA

Dopo le accuse, il brand ha tolto dai social i post che ritraevano Bella Hadid, pubblicando, invece, una dichiarazione di scuse: «Siamo consapevoli di aver fatto dei collegamenti, sebbene del tutto involontari, con tragici eventi storici, e ci scusiamo per qualsiasi turbamento o angoscia che questo potrebbe aver provocato». […]

BELLA HADID E LE ACCUSE DI ANTISEMITISMO

bella hadid sostiene la palestina 2

A tutto ciò si aggiunge la presenza della famiglia Hadid, che già da tempo non nasconde le proprie posizioni filo-palestinesi. Già nel 2017, Bella Hadid era scesa in strada per manifestare contro la proposta del governo Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Insieme alla sorella poi, ha donato un milione di dollari alle associazioni che si occupano di distribuire aiuti umanitari ai palestinesi. Arrivando, infine, a denunciare il governo israeliano di «aver attuato un genocidio nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'offensiva contro Hamas».[…]

bella hadid 1 BELLA HADID - ADIDAS SL 72 bella hadid 5 massacro monaco 1972 2 settembre nero olimpiadi monaco lapide vittime atleti israeliani monaco 1972 bella hadid sostiene la palestina 3 massacro monaco 1972 3 bella hadid sostiene la palestina 1 bella hadid 8 bella hadid 1 bella hadid 2 bella hadid 7 bella hadid 5 bella hadid 2