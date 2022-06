UN AEREO MILITARE AMERICANO, CHE TRASPORTAVA "MATERIALE NUCLEARE", È PRECIPITATO AL CONFINE CON IL MESSICO: A BORDO C’ERANO CINQUE PERSONE, PROBABILMENTE TUTTE MORTE - LA BASE NAVALE PIÙ VICINA AL LUOGO DELL'INCIDENTE SMENTISCE LA PRESENZA A BORDO DI MATERIALE ATOMICO: DICONO SUL SERIO?

Usa: media, cade aereo militare, a bordo 'materiale nucleare'

CACCIA USA

(ANSA) - Un aereo militare che trasportava "materiale nucleare" è caduto in California, a cinquanta chilometri dal confine con il Messico. Lo riportano alcuni media americani, secondo i quali a bordo c'erano cinque persone, probabilmente morte nello schianto.

CACCIA USA

Le cause dell'incidente non sono note, e le autorità hanno già avviato le indagini. L'aereo è caduto nella contea di Imperial, vicino all'autostrada 38 in un'area desertica di proprietà dell'esercito. Lo schianto è stato confermato, riportano i media americani, dalla Naval Air facility di El Centro.

Usa: 'su aereo militare caduto nessun materiale nucleare'

droni reaper usa

(ANSA) - "Contrariamente alle informazioni iniziali, non c'era alcun materiale nucleare a bordo dell'aereo" militare caduto in California. Lo afferma la base navale di El Centro, non lontano dal luogo dell'incidente. Le indagini per accertare i motivi dello schianto sono in corso.