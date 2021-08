IN AFGHANISTAN TIRA UNA BRUTTA SHARIA: DOPO IL RITIRO AMERICANO I TALEBANI STANNO CONQUISTANDO IL PAESE E VANNO A CACCIA DI DONNE PORTA A PORTA - SI SONO FATTI CONSEGNARE L'ELENCO DELLE PERSONE TRA I 12 E I 45 ANNI. L'OBIETTIVO? RAPIRE E SPOSARE LE RAGAZZE, IMPONENDO LA LEGGE DELLA SHARIA – L'ALLARME DEI FUNZIONARI USA: KABUL CADRÀ NELLE MANI DEI TALEBANI ENTRO 90 GIORNI (SIETE ANCORA CONVINTI CHE FAR TORNARE I SOLDATI A CASA SIA STATA UNA BUONA IDEA?)

Afghanistan: Usa prevedono caduta di Kabul entro 90 giorni

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - L'amministrazione Biden si prepara alla caduta di Kabul nelle mani dei talebani entro un periodo ben più breve rispetto ai 6-12 mesi previsti in precedenza alla luce del ritiro delle truppe statunitensi dal Paese: lo scrive il Washington Post, che cita funzionari americani al corrente della situazione. Secondo un funzionario che ha voluto mantenere l'anonimato i militari stimano adesso che la capitale afgana cadrà entro 90 giorni, mente altri ritengono che la disfatta avverrà entro un mese.

Dagotraduzione dal Sun

Fonti interne hanno riferito al Sun che i leader talebani, dopo essersi fatti consegnare con la forza dai leader locali l’elenco delle persone tra i 12 e i 45 anni, stanno tentando di rapire e sposare forzatamente le donne.

Secondo Bloomberg, la mossa è l'inizio di un ritorno alla dura legge della sharia: le donne non possono uscire di casa senza un accompagnatore maschile ed è obbligatorio indossare l'hijab. Siccome molte aziende e scuole vengono distrutte, le donne potranno frequentarle solo se l’insegnante è di sesso femminile.

I talebani hanno avvertito che chiunque venga sorpreso a sfidare le regole sarà «trattato seriamente».

Di conseguenza, le donne terrorizzate che temono per il loro futuro stanno fuggendo dal paese devastato dalla guerra mentre i padri afgani hanno espresso il timore che i delinquenti talebani portino via le loro figlie e le costringano a essere schiave.

Farkhunda Zahra Naderi, membro dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale dell'Afghanistan, ha espresso il suo timore che i diritti civili esistenti nel paese cadano in rovina. Ha detto: «La mia più grande paura è che stiano emarginando le donne che hanno lavorato in queste posizioni di leadership, che sono state una voce forte contro i più potenti abusatori, ma che lavorano anche con loro per cambiare la situazione sul campo».

Se eliminano questi leader, dice, chi sarà lasciato a parlare per le donne e difendere le conquiste fatte negli ultimi 20 anni? Le sue parole evidenziano le ricadute della decisione di Stati Uniti, Regno Unito e altre nazioni di ritirare le ultime truppe rimaste dall'area.

Ha permesso ai soldati talebani di scatenarsi mentre i gruppi estremisti continuano con la loro grande offensiva, sequestrando campioni di territorio, costringendo migliaia di soldati a fuggire o ad arrendersi. I rapporti di questa settimana dicono che i talebani hanno catturato più della metà del territorio afghano dopo il ritiro delle truppe americane e britanniche.

E ora stanno prendendo di mira città chiave, compresi i capoluoghi di provincia Herat a ovest e Lashkar Gah a sud. Zaranj, l'ultima cattura dei talebani, è un importante centro commerciale vicino al confine con l'Iran.

I video condivisi all'inizio di questa settimana sui social media mostrano i talebani a bordo di camion militari statunitensi. Un filmato mostra i combattenti a piedi che assaltano le strade armati di pistole, anch'esse rubate all'esercito americano.

I colpi vengono sparati in aria al grido di "Allahu Akbar" mentre il gruppo fa sapere che ora hanno il controllo. Le scene ricordano quelle del 2014 quando membri dell'ISIS mascherati sfilarono attraverso la Siria e l'Iraq negli Humvee statunitensi durante la loro offensiva lampo.

Gli scontri con le forze afgane si sono intensificati, decine di soldati del paese sono stati rastrellati, giustiziati e gettati in fosse comuni. Le immagini mostrano i corpi insanguinati di quello che si dice sia il personale militare nel distretto di Kang, nel sud-est dell'Afghanistan.

La gente del posto che ha ripreso le immagini inquietanti ha affermato che «un certo numero di soldati che sono stati fatti prigionieri dopo i combattimenti sono stati prima torturati, le loro mani sono state legate e gli occhi sono stati cavati».