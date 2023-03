AGENTI SCIACALLI – È ARRIVATA LA MAZZATA PER LA CONTEA DI LOS ANGELES, COSTRETTA A SGANCIARE 29 MILIONI DI DOLLARI ALLA FAMIGLIA DI KOBE BRYANT PER LE FOTO DEI CADAVERI DEL GIOCATORE E DELLA FIGLIA CHE CIRCOLAVANO SUI TELEFONI DI POMPIERI E AGENTI DI POLIZIA – POCO DOPO L’INCIDENTE IN ELICOTTERO, LA VEDOVA VENNE A CONOSCENZA DELLE IMMAGINI DEI RESTI, DECIDENDO DI FARE CAUSA PER NEGLIGENZA E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY… - VIDEO

Estratto dell'articolo da www.open.online.it

kobe bryant e la moglie vanessa

Un accordo da quasi 30 milioni di dollari. È la cifra che la contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie per risolvere una disputa legale relativa all’incidente in elicottero del 26 gennaio 2020 in cui persero la vita la star della Nba Kobe Bryant, sua figlia Gianna (13 anni) e altre sette persone.

Kobe Bryant. la scena dell'incidente

La famiglia della star dei Los Angeles Lakers aveva fatto causa alla contea californiana per alcune foto dell’incidente in elicottero, che erano state condivise privatamente da alcuni poliziotti e pompieri. Una vicenda che è stata definita «grottesca» da Luis Li, avvocato di Vanessa Bryant. […] La contea di Los Angeles ha accettato di pagare 15 milioni di dollari alla vedova di Kobe e altri 13,85 milioni a tre delle sue figlie per evitare potenziali rivendicazioni future.

elicottero kobe bryant 5

La battaglia legale di Vanessa Bryant

Poco dopo l’incidente in elicottero in cui perse la vita Kobe, sua moglie Vanessa venne a conoscenza del fatto che alcuni poliziotti e pompieri del dipartimento di Los Angeles si erano scambiati privatamente alcune immagini molto nitide dei resti di suo marito. A quel punto, la vedova Bryant aveva deciso di fare causa alla contea californiana per negligenza e violazione della privacy. […]

vanessa bryant fuori dal tribunale Kobe Bryant. la scena dell'incidente elicottero kobe bryant 4 elicottero kobe bryant 6 la rotta dell'elicottero di kobe bryant elicottero kobe bryant 1 vanessa bryant 6 elicottero kobe bryant 3 vanessa bryant 2 vanessa bryant vanessa bryant vanessa bryant vanessa bryant vanessa bryant fuori dal tribunale 2