AGGIUNGI UN GIOCO A TAVOLA

Estratto dell'articolo di Valeria Arnaldi per "Il Messaggero"

[...] Secondo Confcommercio-Imprese per l'Italia, gli italiani che faranno regali a Natale saliranno al 73,2% dal 72,7% del 2022. Tra i preferiti, alimentari e giochi. Proprio giochi e giocattoli sono al primo posto nella top ten dei regali di Natale 2023, secondo l'Unione Nazionale Consumatori.

Non solo. «I giochi di società quest'anno hanno registrato una crescita esponenziale, rappresentano quasi un quarto delle vendite dell'intero settore - dice Maurizio Cutrino, direttore Assogiocattoli - La macrocategoria Games e Puzzle, in questi mesi è cresciuta del 16% e a Natale il dato aumenterà». In questo periodo, infatti, si concentra circa il 70% delle vendite. «I classici abbattono le barriere tra generazioni». [...] il 72% degli adulti ritiene che i giochi della propria infanzia siano attuali e li regala ai bimbi - e si possono usare, appena scartati, dopo il cenone, per alternarli o sostituirli alla tombola.

I CLASSICI

A giudicare da ricerche e classifiche online, a vincere anzi stravincere sono i titoli "classici". Lo dicono esperienza e candeline. Più di un cult, infatti, quest'anno celebra un anniversario. Il Natale si fa "giallo" con Cluedo, che compie settantacinque anni. [...] Poco più giovane è Scarabeo, che in Italia, ha fatto il suo esordio nel 1963, sessant'anni fa. [...] Spegne le candeline anche Risiko: sono cinquantacinque gli anni di storia. Lanciato nel 1968, è la versione italiana del francese Risk, wargame firmato dal regista Albert Lamorisse.

LA SFIDA

Il canadese Trivial Pursuit di anni ne compie quaranta. È uscito ufficialmente nel 1983. [...] Il re dei giochi di società secondo Hasbro, ci hanno giocato circa 750 milioni di persone - è Monopoly da quasi novant'anni: fu proposto a un produttore, per la prima volta, nel 1934, ma ci volle un anno perché fosse commercializzato. Il principio alla base, però, è ben più vecchio e quest'anno festeggia 120 anni.

Fu ideato da Elizabeth Magie, con il nome The Landlord's Game, come dimostrazione gli insegnamenti dell'economista Henry George. Candeline cinquanta - nel 2024 pure per Dungeons and Dragons. «I classici continuano ad essere di moda. I giocattoli non sono un regalo soltanto per bambini, io stesso quest'anno regalerò Risiko - dice Nicola Ferrigni, sociologo Link Campus - Si tratta di giochi che hanno segnato la storia: vanno al di là quindi della sfida. Rispondono al nostro bisogno di socialità e, post Covid, di socialità tutelata, dato che consentono di stare insieme ma in una dimensione sicura, come quella di casa. Per questo sono spesso preferiti alla tombola, che non è un vero gioco di socializzazione, ma uno contro tutti e senza strategia».

