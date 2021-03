AH, SE QUEI MURI POTESSERO PARLARE! – UN LIBRO RIPERCORRE GLI ANNI STREPITOSI DELL’HOTEL BARBIZON, IL DORMITORIO PER SOLE DONNE CHE HA OSPITATO RITA HAYWORTH, SYLVIA PLATH, LIZA MINNELLI, JOAN DIDION. GRACE KELLY BALLAVA PER I CORRIDOI IN TOPLESS. GLI UOMINI NON POTEVANO ENTRARE E C’È CHI RICORDA J.D. SALINGER CHE ERA SOLITO ASPETTARE NELLA CAFFETTERIA SPERANDO DI SPILLARE UN APPUNTAMENTO A UNA DELLE MODELLE DELL’AGENZIA FORD – NEGLI ANNI CI HANNO ALLOGGIATO DIVERSE STAR, MA CI SONO STATI ANCHE 55 SUICIDI DI…

DAGONEWS

barbizon hotel

C’è un posto a New York entrato nella leggenda e nella memoria: è il famoso Barbizon Hotel, un albergo per sole donne nella grande mela che ha ospitato Rita Hayworth, Sylvia Plath, Liza Minnelli e Joan Didion e Grace Kelly, che si racconta ballasse per i corridoi in topless.

Adesso gli anni meravigliosi dell’hotel sono raccontati nel libro “The Barbizon” di Paulina Bren dove la vita di giovani sconosciute come Grace Kelly, Sylvia Plath, Joan Crawford, Rita Hayworth, Joan Didion, Little Edie Beale e Liza Minnelli si intrecciano alla storia dell’albergo.

the barbizon paulina bren

All’epoca era un affascinante dormitorio ed era considerato l'indirizzo più esclusivo per giovani donne single a New York tra gli anni '20 e '60: l'albergo era gestito da una rigorosa manager e dalla madre che valutava l'aspetto delle potenziali ospiti in "A, B o C" e richiedeva riferimenti e lettere che attestassero il loro buon carattere e la loro moralità.

Gli uomini non potevano oltrepassare la hall e in molti ricordano J.D. Salinger che era solito aspettare nella caffetteria al piano di sotto sperando di spillare un appuntamento a una delle famose modelle dell’agenzia Ford che vivevano al piano di sopra. La prima residente degna di nota fu la sopravvissuta all'affondamento del Titanic, "l'inaffondabile Molly Brown".

Il romanzo semi-autobiografico di Sylvia Plath “The Bell Jar” si svolge al Barbizon e ripercorre il periodo del suo tirocinio estivo presso la rivista Mademoiselle.

grace kelly 3

Ma per le molte donne che hanno alloggiato al Barbizon e hanno avuto successo, dalle stesse stanze ne sono passate centinaia che non hanno mai sfondato nel mondo dello spettacolo tanto che si racconta che nella struttura ci siano stati 55 suicidi nel corso degli anni. Un altro evento inquietante avvenne nel 1975 quando una residente di 79 anni venne assassinata: il caso rimane ancora irrisolto. Negli anni l’hotel è caduto in disgrazia e nel 2005 è stato trasformato in condominio di lusso.

grace kelly, oleg cassini e carolyn scott the barbizon 5 judy garland e liza minnelli the barbizon 7 the barbizon 2 the barbizon 1 sylvia plath modella dell'agenzia ford little edie beale joan didion grace kelly barbizon hotel 1