AHIA! IL VAIOLO DELLE SCIMMIE È ENTRATO NEL PORNO GAY - IL PERFORMER SILVER STEELE LO ANNUNCIA SUI SOCIAL: “L’HO PRESO, E NON IN FORMA LIEVE: HO DOLORI DAPPERTUTTO, UN FORTE MAL DI GOLA, E VESCICHE E LESIONI SULLA BOCCA” - IL MONDO HARD CORRE AI RIPARI E DI CORSA: IL 5 AGOSTO, A LOS ANGELES, CI SARÀ IL VACCINO DAY PER TUTTI GLI ATTORI GAY PORNO PROFESSIONISTI - BARBARA COSTA: “L’ENTE CHE CONTROLLA I TEST BISETTIMANALI CHE OGNI PORNO ATTORE È OBBLIGATO A FARE, HA FATTO SCORTA DEI VACCINI CHE POSSONO IMPEDIRE DI CONTRARRE L’INFEZIONE”

Barbara Costa per Dagospia

silver steele tw (4)

Il vaiolo delle scimmie è nel porno! E nel porno gay. Il performer Silver Steele lo annuncia – e lo mostra – sui social: “L’ho preso, e non in forma lieve: ho dolori dappertutto, un forte mal di gola, e vesciche e lesioni sulla bocca e, più piccole, sulle gambe”.

Il mondo del porno gay corre ai ripari e di corsa: è fissato per venerdì 5 agosto, a Los Angeles, il vaccino day per tutti gli attori gay porno professionisti.

gio caruso gay porn video (5)

Il PASS, sigla del "Performer Available Screening Service", l’ente porno che severamente controlla i test bisettimanali che ogni porno attore è obbligato a fare e che, dallo scoppio della pandemia di coronavirus, controlla pure i test anti Covid, ha fatto scorta dei vaccini anti vaiolo delle scimmie che possono impedire di contrarre l’infezione, o ridurne la gravità se l’infezione è in atto. Questi vaccini non sono però obbligatori, e ricordiamoci che Los Angeles è il fulcro del porno USA girato, gay e no, ma non è il solo.

silver steele (2)

La seguono Las Vegas, Miami, New York, e altri a scalare. Alcuni studios porno gay come "FabScout Entertainment", a Fort Lauderdale, Florida, hanno comunicato di aver già provveduto a vaccinare i loro attori nei giorni scorsi. Il regista di porno gay Gio Caruso ha affermato: “Il vaiolo delle scimmie si sta diffondendo con rapidità nella nostra comunità.

gio caruso gay porn video (4)

È importante fare la nostra parte, insieme ai dipartimenti della Salute di ogni contea, per fermarne il contagio”. Gio Caruso non si accontenta del certificato vaccinale: ogni performer porno che è prenotato con lui per girare sa che verrà sottoposto a “ispezione visiva completa”, con firma di previe informative di consenso, in disaccordo con le quali o senza le quali, inutile venga a lavorare.

silver steele (3)

Il PASS dirama le sue linee guida: ogni porno attore che abbia uno o più sintomi del vaiolo delle scimmie – inclusi febbre, dolori muscolari, brividi, linfonodi ingrossati, i quali possono precedere una erezione cutanea o una lesione o una protuberanza sospetta – non si presenti sui set, contatti un medico, e riduca il contatto con le persone; disinfetti superfici, biancheria da letto e intima e indumenti usati; indossi guanti e altri dispositivi di protezione individuale. Un attore non infetto e impossibilitato a recarsi a Los Angeles venerdì 5, faccia il vaccino altrove il prima possibile. Cosa non facile, vista la carenza delle dosi…

silver steele tw (5)

Ovviamente si ammoniscono gli attori a uno stile di vita privato altamente non promiscuo e in ogni modo all’uso di barriere protettive e di mezzi precauzionali. Basterà? E come vigilare le condotte e le personali scelte sessuali di ognuno? Il porno è pronto a nuove serrate.

gio caruso gay porn video (3)

Ed è questo che gli attori paventano: il porno è un mestiere senza paracadute sociali, una impresa totalmente autonoma, sicché, se non lavori, pur per malattia, non ti pagano. E bisogna verificare altresì gli attori "gay-for-pay", ovvero i non gay che però fanno porno gay. Sono anche loro a rischio, e quanto? E gli attori all-sex e bisex e pan-sex, vale a dire quelli che fanno porno gay e porno etero, passando disinvoltamente da un genere all’altro? Allargheranno il contagio? No? Sì? E in che misura??? Il vaiolo delle scimmie raramente è mortale, e però, che guaio!

silver steele (8) silver steele (7) silver steele tw silver steele (6) silver steele gay porn video silver steele silver steele (5) gio caruso gay porn video (2) silver steele tw (3) silver steele (9) silver steele tw (2) silver steele (4)