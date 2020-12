AIUTO, NON FUNZIONA GOOGLE! – IRRAGGIUNGIBILI DA ALCUNI MINUTI YOUTUBE, GMAIL E LA PIATTAFORMA “MEET”, QUELLA USANO LA MAGGIOR PARTE SCUOLE PER LA DIDATTICA A DISTANZA - LE PRIME SEGNALAZIONI RISALGONO A UNA MEZZORETTA FA, MA IL PROBLEMA RIGUARDA PRATICAMENTE TUTTO L’ECOSISTEMA DI MOUNTAIN VIEW: DA DRIVE A MAPS FINO AI GIOCHI IN STREAMING DI STADIA. È QUALCOSA CHE NON HA PRECEDENTI: IL DOWN È DISTRIBUITO SULLA TOTALITÀ DEI SERVER DI "BIG G" – ECCO COSA SUCCEDE A LASCIARE CHE UNA SOLA SOCIETÀ ABBIA IL MONOPOLIO DI PRATICAMENTE TUTTI I SERVIZI ESSENZIALI DEL WEB

1 – GOOGLE DOWN! COSA STA SUCCEDENDO

Da www.punto-informatico.it

Improvviso problema sui server Google. In questi minuti molti dei server del gruppo non sono raggiungibili dall’Italia, ma non è chiaro cosa possa essere accaduto. Sia la Google Cloud Status Dashboard che la Google Workplace Dashboard, infatti, al momento non segnalano ancora malfunzionamenti, ma la realtà è che Gmail, Google Docs, YouTube e altri servizi restituiscono un “Error 500”.

GOOGLE DOWN

Non si tratta certo di un fatto comune: isolati malfunzionamenti sono chiaramente parte dell’ordine delle cose, ma un caso simile, con un down distribuito sulla totalità dei server, è qualcosa che non ha precedenti.

Il problema sembra coinvolgere la totalità dei servizi, ivi compreso Google Play da cui poter scaricare app per Android, nonché Google HangouTs e Google Meet per le comunicazioni.

Nel frattempo uno dei primi effetti collaterali è l’interruzione della didattica a distanza: la caduta di Classroom ha impedito improvvisamente di accedere alle comunicazioni in atto e le lezioni sono state interrotte ovunque all’istante.

2 – YOUTUBE, GMAIL E ALTRI SERVIZI GOOGLE DOWN, LE PIATTAFORME NON SONO RAGGIUNGIBILI

Lorenzo Longhitano per www.fanpage.it

Una porzione non indifferente della rete Internet non è più raggiungibile da diversi minuti: si tratta tra gli altri della piattaforma di condivisione video YouTube, del servizio di posta Gmail e della piattaforma per le videochiamate Meet, che ospitano la maggior parte dei contenuti in streaming del panorama web, la posta di centinaia di milioni di utenti e le lezioni di milioni di studenti solo in Italia.

Le prime segnalazioni dei down simultanei risalgono ormai a una ventina di minuti fa, ma ad ora i servizi non sono ancora tornati online: al loto posto si presentano schermate come quella di YouTube, che recitano in inglese "Something went wrong", o "Qualcosa è andato storto".

I servizi colpiti, da Maps a Google Drive

Il problema sembra riferito all'intero ecosistema di servizi messo in piedi dalla casa di Mountain View. Secondo quanto rilevato dal portale Downdetector.com e riscontrabile anche dall'Italia, sono numerosi i servizi Google che non sono più raggiungibili da diversi minuti. Si va dalla cartografia digitale di Google Maps allo spazio di archiviazione in cloud di Google Drive.

Perfino il gioco in streaming di Stadia e lo store digitale dedicato alle app per Android, Google Play, sono in preda a malfunzionamenti che stanno impedendo l'accesso agli utenti. A sottolineare la portata del problema c'è il fatto che le schermate restituite agli utenti sono in lingua inglese e descrivono dunque imprevisti che gli stessi designer del gruppo non hanno generalmente preventivato di dover mai mostrare ai loro utenti.

Problemi con le lezioni

A farsi sentire particolarmente in questo momento sono i problemi accusati da Google Meet e dalla piattaforma dedicata alla didattica a distanza, Classroom. Studenti e insegnanti, ma anche aziende e lavoratori in smart working in questi minuti sono tutti impossibilitati a proseguire con le loro attività.

Le aree geografiche

Al momento non è facile capire quale sia la portata del fenomeno a livello geografico. L'Italia è sicuramente colpita su più fronti, ma le segnalazioni su Downdetector.com provengono in realtà da tutta Europa. Per quel che riguarda gli Stati Uniti, l'assenza di segnalazioni può essere spiegata facilmente con il fatto che in quell'area i potenziali utenti colpiti non sono ancora svegli o stanno svegliandosi in questi minuti. Se i disagi dovessero protrarsi nel tempo, anche gli utenti d'oltreoceano potrebbero iniziare a lamentare disagi.

