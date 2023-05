17 mag 2023 16:06

AIUTO: TORNANO LE RIVOLTE IN CARCERE – CARABINIERI E POLIZIA HANNO CIRCONDATO IN TUTTO IL SUO PERIMETRO LA PRIGIONE DI AVELLINO, DOVE UNA CINQUANTINA DI DETENUTI SI STANNO RIBELLANDO – LA PROTESTA SAREBBE NATA DA UNA PUNIZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI, INFLITTA A UN DETENUTO - E LA MEMORIA TORNA SUBITO AL 2020, QUANDO LE GALERE SI INFIAMMARONO IN TUTTA ITALIA…