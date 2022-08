AJACCIO È RIDOTTA A UNO STRACCIO – NON È SOLO L’ITALIA A ESSERE DEVASTATA DAL MALTEMPO: IN CORSICA LE RAFFICHE DI VENTO HANNO RAGGIUNTO I 200KM/H, CON CONSEGUENZE DRAMMATICHE SU TUTTA L’ISOLA – ALMENO TRE PERSONE HANNO PERSO LA VITA, E DALL’AEROPORTO DI AJACCIO ARRIVANO IMMAGINI TERRIBILI… - VIDEO

In Corsica venti a 230 km/h, disastro all'aeroporto di Ajaccio

Da www.lastampa.it

raffiche di vento all aeroporto di ajaccio in corsica 2

Anche la Corsica sta facendo i conti con la perturbazione che sta portando forti condizioni di maltempo sulle nostre regioni centro settentrionali ma sull'Isola le raffiche di vento hanno raggiunto valori davvero da record con conseguenze purtroppo drammatiche.

Al momento sembra che almeno 3 persone abbiamo perso la vita per cause collegate direttamente alla tempesta ma non si conoscono altri dettagli. Le raffiche sulla costa nella zona settentrionale di Calvi hanno sfiorato i 200km/h (197) un valore che sembra essere un record storico per la zona. Nella zona più interna invece a Marignana le raffiche hanno sfiorato i 230km/h (228). Terribili le immagini che arrivano dall'aeroporto di Ajaccio, anch'esso colpito dal fortunale

raffiche di vento all aeroporto di ajaccio in corsica raffiche di vento all aeroporto di ajaccio in corsica