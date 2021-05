ALIT-AHIA! - L’EX PRESIDENTE DELLA CONSULTA ANTONIO BALDASSARRE È STATO CONDANNATO A 3 ANNI DI RECLUSIONE E UNA MULTA DI 400 MILA EURO NELL'APPELLO-BIS PER LA TENTATA SCALATA AD ALITALIA NEL 2007. ASSOLTO, CON LA FORMULA "PER NON AVERE COMMESSO IL FATTO" L'EX PRESIDENTE DI AUTOSTRADE, GIANCARLO ELIA VALORI – SECONDO L’ACCUSA, BALDASSARRE SI ERA RITAGLIATO IL RUOLO DI PORTAVOCE DI UNA “FANTOMATICA CORDATA”

Marco Maffettone per ANSA

L'ex presidente della Consulta, Antonio Baldassarre, è stato condannato a 3 anni di reclusione e una multa di 400 mila euro nell'appello-bis nel procedimento su un tentativo di scalata ad Alitalia nel 2007.

Assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto" l'ex presidente di Autostrade, Giancarlo Elia Valori. Lo hanno deciso giudici della seconda Corte d'appello di Roma che hanno inflitto altre due condanne, a 2 anni e 6 mesi, per Claudio Prati e Danilo Dini, ex consulenti di una società finanziaria legata a Valori. Nel primo processo d'appello, poi annullato dalla Cassazione, gli imputati erano stati tutti assolti.

L'accusa per tutti era di manipolazione del mercato. La vicenda giudiziaria riguardava un tentativo di scalata da parte di un gruppo di soggetti investitori, capeggiati, secondo l'accusa, da Baldassarre.

Secondo l'impianto accusatorio, Baldassarre in questa vicenda si era ritagliato il ruolo di portavoce di una "fantomatica cordata", mentre Elia Valori, per il quale oggi i giudici hanno fatto cadere le accuse, era considerato una sorta di "manovratore occulto". I giudici di appello hanno, inoltre, stabilito un risarcimento di 70mila euro in favore di Consob le cui spese legali, sostenute nei vari gradi di giudizio, saranno pagate dagli imputati condannati.

