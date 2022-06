ALLARME BOMBA A LEONARDO! – UN ORDIGNO RUDIMENTALE È STATO RECAPITATO ALLA SEDE ROMANA DELL’EX FINMECCANICA, NEL QUARTIERE PRATI: SI TRATTA DI UN PLICO CON POLVERE DA SPARO CHE SAREBBE POTUTO ESPLODERE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO. SONO INTERVENUTI GLI ARTIFICIERI DELLA POLIZIA E I VIGILI DEL FUOCO – NON È ESCLUSO CHE SIA STATA UN’AZIONE DI PROTESTA CONTRO LA FORNITURA DI ARMI ALL’UCRAINA…

Luca Monaco e Alessandro Serranò per www.repubblica.it

Allarme bomba in Prati. Gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco del Nucleo biologico, chimico, batteriologico (Nbcr) lunedì alle 12 sono entrati in azione alla sede di Finmeccanica in viale Mazzini per un pacco sospetto.

I test degli artificieri hanno dato esito positivo. Si tratta di un plico postale con all’interno della polvere da sparo, destinato a Leonardo la società attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. La busta è di piccole dimensioni: un ordigno rudimentale, la spoletta ricavata con una molletta. Il plico sarebbe potuto esplodere in qualsiasi momento. Gli esperti della polizia e dei vigili del fuoco sono al lavoro per disinnescare l’ordigno.

Le indagini per risalire agli autori dell’attentato sono appena iniziate. Non è escluso che l’azione possa rientrare nella campagna di proteste contro la fornitura di armi all’Ucraina. Centinaia di posti di lavoro sono a rischio per l’ipotesi di chiusura dello stabilimento di Leonardo a Pomezia.