ALLORA NON È SOLO ROMA A FARE SCHIFO – MILANO È COLONIZZATA DAI TOPI! LE MAMME DI UNA SCUOLA MATERNA HANNO SCRITTO A BEPPE SALA SENZA OTTENERE RISPOSTA, MENTRE A SAN BABILA UNA BELLA COLONIA DI RATTI SI MUOVE INDISTURBATA TRA LE PERSONE CHE FANNO SHOPPING – C’È CHI SI FA UNA RISATA: “IL QUADRILATERO DELLA TOPA”, MA IL PROBLEMA È SERIO E QUASI NESSUNO NE PARLA (PER FORZA, A PALAZZO MARINO MICA C'È LA RAGGI)

F. Gug. Per il “Corriere della Sera - Milano”

topi scorrazzano a piazza san babila a milano

Più che una nuova emergenza, una conferma. Se si scorrono le «apparizioni» di topi in città durante il 2019, il problema è generalizzato, proprio come negli ultimi giorni. E si susseguono le segnalazioni : la prima è arrivata dalla materna di via Verga, pochi giorni fa; le mamme hanno subito scritto al Comune su Facebook ma senza esito.

I ratti si sono poi visti in piazza Vetra, mentre la segnalazione più eclatante risale a ieri l' altro e riguarda piazza San Babila , dove i ratti si muovevano a decine fra i passanti prima della chiusura dei negozi. Il tutto ripreso da una cittadina che ha inviato il video, via Instagram, al sindaco Giuseppe Sala. Tre casi accomunati da una motivazione: la presenza di lavori in corso o cantieri nella materna di via Verga, in San Babila e Vetra.

topi scorrazzano a piazza san babila a milano 3

Ci sono poi gli Sos continui dai Navigli e dalla Martesana; ai soliti perché se ne aggiunge uno inedito: due biologi, Bobby Corrigan e Michael H. Parsons, hanno descritto un cambiamento nelle abitudini dei roditori, dovuto al lockdown, per la rivista Insider : chiude un ristorante e una colonia perde le proprie risorse. Soluzione: i ratti si convertono al cannibalismo e dopo questa selezione forzata, escono in strada ancora più aggressivi.

Infine i numeri: secondo l' associazione Aidaa (Associazione difesa animali e ambiente, 2015) i topi a Milano sono circa 5milioni, una stima allora respinta da Comune e Mm.

