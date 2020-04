ALT: IL BONUS INPS DA 600 EURO ANDRÀ AI PROFESSIONISTI MA SOLO SE ISCRITTI ALLE CASSE ''IN VIA ESCLUSIVA'' - UNA NOVITÀ CHE BLOCCA I PAGAMENTI (IMMINENTI) DI PARTE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL SUSSIDIO, PRESENTATE AGLI ENTI DAL PRIMO APRILE. FORZA ITALIA: ''UNA PRESA PER I FONDELLI, MOLTI DOVRANNO RIPRESENTARE LA DOMANDA'' - IL MINISTERO DELL'ECONOMIA SPECIFICA CHE L'INDENNITA' ARRIVERA' DOPO IL 15 APRILE...

Da leggo.it

Cambiano i requisiti del bonus da 600 euro per i professionisti, previsto dal decreto Cura Italia per l'emergenza coronavirus: con la pubblicazione del decreto imprese in Gazzetta ufficiale, infatti, si precisa ora che l'indennità spetta agli iscritti «in via esclusiva» alle Casse private «non titolari di trattamento pensionistico».

Una novità che blocca i pagamenti (imminenti) di parte delle domande di accesso al sussudio, presentate agli Enti dal primo aprile. Grazie a questi requisiti, che le casse non sono in grado di verificare senza la collaborazione dell’Inps, le Casse devono fermare i pagamenti che erano già pronti e a fare.

DL IMPRESE: FI, TANTI ESCLUSI DA BONUS 600 EURO

(ANSA) - "La scorsa settimana, su indicazione di governo e Inps, milioni di professionisti avevano presentato la domanda per poter usufruire del bonus di 600 euro previsto dal 'Cura Italia'. Adesso, con il decreto Imprese, da Palazzo Chigi si rimangiano la parola data e dicono 'abbiamo scherzato': l'indennità spetta agli iscritti 'in via esclusiva' alle Casse private 'non titolari di trattamento pensionistico'. Tantissimi pagamenti saranno dunque bloccati, mentre per altri l'iter di richiesta dovrà essere nuovamente inoltrato. Una presa per i fondelli bella e buona, un ennesimo schiaffo a tanti lavoratori che con questa emergenza sono in estrema difficoltà". Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e Mauro D'Attis, deputato azzurro e membro della Commissione Bilancio di Montecitorio.

