ALT! ECCO COS’HA DETTO HOLLANDE A CARLA BRUNI DURANTE I FUNERALI DI CHIRAC! - LA REAZIONE SCIOCCATA DELLA MOGLIE DI SARKÒ HA FATTO IL GIRO DEL MONDO E TUTTI SI SONO CHIESTI IL PERCHÉ DI QUEGLI OCCHI SGRANATI E QUELL’ESPRESSIONE - “LA VERITÀ È MOLTO TRISTE E SEMPLICE - HA SPIEGATO HOLLANDE IN TV - MI HA CHIESTO PERCHÉ NON ERA PRESENTE BERNADETTE CHIRAC E IO LE HO RISPOSTO CHE…” – VIDEO

Da www.corriere.it

Il video ha fatto presto il giro del mondo e ha suscitato la curiosità del web. Cosa mai avrà detto il presidente francese François Hollande alla vicina Carla Bruni Sarkozy durante la messa solenne in omaggio a Jacques Chirac, il primo ottobre nella chiesa di Saint-Sulpice a Parigi? A provocare l’interesse degli internauti è soprattutto la reazione dell’ex Première Dame che alle parole di Hollande sgrana gli occhi e assume un’espressione tra lo scioccato e l’indispettito. A svelare il motivo di tale reazione è stato lo stesso Hollande che in un’intervista alla trasmissione televisiva «C à vous» ha raccontato: «La realtà è molto più triste e semplice - ha detto l’ex Capo di Stato - Mi ha posto la domanda che molti avevano in mente: ‘Perché Bernadette Chirac non era presente durante la cerimonia in chiesa?’. Le ho risposto che le sue condizioni non le hanno permesso di essere lì e che tutto è stato molto difficile per lei. Questo probabilmente ha scatenato una reazione umana e credo sincera».

