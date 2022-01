11 gen 2022 19:35

ALT! - I PUBBLICI MINISTERI CHE HANNO MESSO SOTTO PROCESSO GHISLAINE MAXWELL SONO PRONTI A RITIRARE LE ACCUSE PER FALSA TESTIMONIANZA: IN CAMBIO CHIEDONO CHE NON SI TENGA UN NUOVO PROCESSO PER I REATI PER CUI E' STATA GIA' CONDANNATA - GLI AVVOCATI DELLA SODALE DI EPSTEIN CHIEDONO CHE SI RIFACCIA TUTTO DACCAPO PERCHE' HANNO SCOPERTO CHE...