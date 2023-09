ALT: IN TEXAS SMANACCIARSI DAVANTI A UN PORNO È UN DIRITTO COSTITUZIONALE! – UN GIUDICE HA STABILITO CHE LA LEGGE CHE INTRODUCE LA VERIFICA DELL'ETÀ SUI SITI A LUCI ROSSE, VIOLA IL PRIMO EMENDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI – LA NORMA SAREBBE DOVUTA ENTRARE IN VIGORE OGGI, MA I TEXANI POTRANNO CONTINUARE AD ACCEDERE AI FILMATI HOT SENZA DOVER DARE ALCUN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO…

DAGONEWS

pornhub video (1)

Un punto per Pornhub. Un giudice federale ha stabilito giovedì che la legge del Texas che richiede ai siti pornografici di istituire misure di verifica dell'età - e aggiungere etichette di avvertimento importanti sui presunti pericoli del porno - viola il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti contro le restrizioni alla libertà di parola.

pornhub banned

La causa che cercava di ribaltare la legislazione del Texas è stata intentata il 4 agosto dalla Free Speech Coalition, un gruppo che comprendeva la società madre di Pornhub, gruppi di difesa dell'industria per adulti e un'attrice di film a luci rosse.

pornhub 2

Secondo la legge del Texas, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° settembre 2023, i siti porno sarebbero stati tenuti a utilizzare “metodi ragionevoli di verifica dell’età” per “verificare che un individuo che tenta di accedere al materiale abbia almeno 18 anni”. Inoltre, i siti porno sarebbero stati costretti a mostrare un “Avvertimento”: “La pornografia aumenta la domanda di prostituzione, sfruttamento minorile e pornografia infantile”. ”

pornhub blocked

Ma, con la sentenza del 31 agosto, il giudice distrettuale degli Stati Uniti David A. Ezra, ha stabilito: "La Corte ritiene che l'HB 1181 sia incostituzionale. La legge non è strettamente personalizzata perché regola sostanzialmente la libertà di parola, è poco inclusiva e utilizza metodi di applicazione eccessivamente restrittivi. La Corte concorda sul fatto che lo Stato ha un obiettivo legittimo nel proteggere i bambini dal materiale sessualmente esplicito online. Ma questo obiettivo, per quanto cruciale, non annulla l’onere di questa Corte di garantire che le leggi approvate nel suo perseguimento siano conformi alla dottrina consolidata del Primo Emendamento. Esistono mezzi praticabili e costituzionali per raggiungere l’obiettivo in Texas».

pornhub (2)

Almeno altri cinque stati hanno promulgato leggi simili sulla verifica dell’età volte a bloccare l’accesso ai siti pornografici: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Utah e Virginia. Pornhub, dopo aver rispettato la legge della Louisiana, ha successivamente deciso di bloccare l'accesso agli utenti degli altri quattro stati.

pornhub pornhub bloccato nello utah 5 pornhub 3 pornhub video (2)