ALT! UN VIDEO RITENUTO ATTENDIBILE MOSTRA UN SOTTOMARINO CINESE CHE LANCIA UN MISSILE E SFIORA UN BOEING 777 DI CATHAY PACIFIC IN VOLO SOPRA DI LUI – L’AEREO E’ RIUSCITO AD EVITARE L’IMPATTO ALL'ULTIMO MOMENTO CON UNA VIRATA – E’ SUCCESSO NEL MARE CINESE MERIDIONALE – GLI ANALISTI RITENGONO CHE SI TRATTASSE DI UN’ESERCITAZIONE SEGRETA DEL DRAGONE…

Dagotraduzione da DailyMail

Un video ritenuto attendibile, mostra un missile lanciato da un sottomarino cinese, lanciato probabilmente per un’esercitazione segreta, che stava per colpire un aereo passeggeri in volo sopra di lui.

un sottomarino cinese sta per colpire con un missile un boeing di cathay pacific 3

Il filmato condiviso sui social media, sembra essere stato ripreso dalla cabina di pilotaggio dell'aereo passeggeri che è riuscito a evitare l’impatto: un Boeing 777 di Cathay Pacific che stava sorvolando il Mar Cinese Meridionale.

Secondo il pilota, John Carter, mentre era in volo sul mare, l'equipaggio ha ricevuto una chiamata dal controllo del traffico aereo che gli diceva di "virare immediatamente a sinistra di 90 gradi". La manovra è stata necessaria per evitare all’ultimo momento il missile, probabilmente un JL-3 lanciato da un sottomarino nucleare di tipo 094 della marina cinese.

L'analista di sistemi sottomarini HI Sutton, ha affermato che il filmato "sembra credibile".

Il fatto che non siano stati inviati avvisi agli aviatori (NOTAM) per avvertire gli aerei che era programmato un lancio di missili fa pensare che il test potrebbe essere stato concepito per un’esercitazione segreta.

Il video è emerso per la prima volta il 24

maggio, ma la data e il luogo effettivi delle riprese rimangono sconosciuti.

un sottomarino cinese sta per colpire con un missile un boeing di cathay pacific 2

Il 26 maggio, la Cina ha annunciato che avrebbe condotto esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale: "Si terranno esercitazioni militari e l'ingresso è vietato", ha affermato l'amministrazione per la sicurezza marittima, avvertendo che un'area di circa 100 chilometri quadrati sarebbe stata chiusa al traffico marittimo per cinque ore.

Questa settimana è prevista un'altra esercitazione sul mare vicino ad Hainan.

Il 7 maggio scorso la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a corto raggio da un sottomarino, dall'area di Sinpo verso la sua costa orientale, ma la zona è troppo distante dal Mar Cinese Meridionale e non può avere a che fare con l’episodio del boeing di Cathay Pacific.

La scorsa settimana la Cina ha ammesso lo svolgimento di un'esercitazione militare intorno a Taiwan come "solenne avvertimento" contro la "collusione" di Taiwan con gli Stati Uniti.

un sottomarino cinese sta per colpire con un missile un boeing di cathay pacific 1

La Cina non ha mai rinunciato all'uso della forza per portare sotto il suo controllo Taiwan. E lo Stretto di Taiwan rimane un potenziale obiettivo militare.

Gli Stati Uniti si sono impegnati attraverso il “Taiwan Relations Act " “a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi" e non si sa come potrebbe reagire in caso di un attacco cinese all’isola.

La Cina ha anche annunciato la scorsa settimana di aver svolto martedì scorso delle esercitazioni aeree congiunte con la Russia sul Mar del Giappone, sul Mar Cinese orientale e sul Pacifico occidentale. Il ministero della Difesa cinese ha spiegato sul suo sito web che “l’iniziativa, la prima di questo tipo dall’invasione russa dell’Ucraina, faceva parte di un’esercitazione annuale”.

Gli Stati Uniti forniscono già caccia e missili Patriot a Taiwan, ma la politica ufficiale è deliberatamente ambigua in linea con la politica della "Cina unica".

un sottomarino cinese sta per colpire con un missile un boeing di cathay pacific 4 un sottomarino cinese sta per colpire con un missile un boeing di cathay pacific 5