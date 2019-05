STRAZIE-RAI - CDA INFUOCATO, TANTO CHE SALINI E FOA LASCIANO LA SALA PER PARLARE IN PRIVATO, E AL RITORNO DECIDONO DI NON COMUNICARE LE NOMINE ''CORPORATE''. SE NE RIPARLA LUNEDÌ. I CONSIGLIERI PD-M5S SCHIERATI IN DIFESA DI FAZIO - SALINI (UN ESTERNO CHE E' IN RAI DA 6 MESI) ORA DICE CHE PER I PROGRAMMI ESTIVI BISOGNA ASSOLUTAMENTE USARE RISORSE INTERNE E METTE IN FREEZER POLETTI, CONVERTINI E DIACO (UNO CHE HA LAVORATO IN RAI DAL 1997...)