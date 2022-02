ALTRI QUATTRO MUSICISTI SI SONO UNITI ALLA PROTESTA DI NEIL YOUNG SU SPOTIFY PER LA DISINFORMAZIONE COVID DIFFUSA DAI PODCAST DI JOE ROGAN E HANNO CHIESTO DI RIMUOVERE LA LORO MUSICA DALLA PIATTAFORMA - SONO JONI MITCHELL ("IN SOLIDARIETA' CON NEIL YOUNG E LE COMUNITA' SCIENTIFICHE"), NILS LONFGREN, INDIA ARIE, GRAHAM NASH...

Dagotraduzione da Axios

SPOTIFY

Un numero crescente di musicisti ha recentemente annunciato che rimuoverà la propria musica da Spotify a causa della disinformazione COVID-19 sul podcast di Joe Rogan. Questi artisti si uniscono a Neil Young, che la scorsa settimana è diventato il primo artista di alto profilo a boicottare Spotify a causa di problemi di moderazione dei contenuti.

Gli artisti che boicottano Spotify sono:

neil young 5

1. Neil Young

«Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini, causando potenzialmente la morte a coloro che credono in loro», ha scritto Young in una lettera la scorsa settimana chiedendo a Spotify di rimuovere la sua musica. Un portavoce di Spotify ha dichiarato che la piattaforma si rammarica della decisione di Young, ma spera «di dargli presto il benvenuto».

2. Joni Mitchell

joni mitchell 2

Anche Joni Mitchell venerdì scorso ha dichiarato che avrebbe rimosso la sua musica da Spotify «in solidarietà con Neil Young e le comunità scientifiche e mediche globali su questo tema».

3. Nils Lofgren

Il chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen, Nils Lofgren, ha annunciato sabato in una lettera sul sito web di Young che si sarebbe unito anche lui al boicottaggio per la disinformazione sui vaccini. Lofgren ha affermato di essere al fianco di operatori sanitari, scienziati e altri nell’accusare Spotify di promuovere la disinformazione sui vaccini. «Quando queste donne e uomini eroici, che hanno passato la loro vita a guarire e salvare la nostra vita, chiedono aiuto, non voltare loro le spalle per denaro e potere. Li ascolti e stai con loro», ha scritto.

Nils Lofgren

4. India Arie

La cantante India Arie ha annunciato lunedì su Instagram che anche lei sta rimuovendo la sua musica e il suo podcast dalla piattaforma, citando preoccupazioni per i commenti passati di Rogan sulla razza e sul COVID-19. «Neil Young ha aperto una porta che devo attraversare», ha scritto.

«Credo nella libertà di parola. Tuttavia, trovo Joe Rogan problematico per ragioni diverse dalle sue interviste Covid. Per me, è anche il suo linguaggio sulla razza».

5. Graham Nash

Il cantautore Graham Nash ha annunciato martedì via Instagram che «avendo sentito la disinformazione Covid diffusa da Joe Rogan su Spotify, sono completamente d'accordo e sostengo il mio amico, Neil Young». «Chiedo che le mie registrazioni da solista vengano rimosse dal servizio», ha aggiunto in una dichiarazione, per Variety.

India Arie

Rispondendo alla controversia, il CEO di Spotify Daniel Ek ha raddoppiato l'impegno della piattaforma per «l'espressione del creatore» e ha promesso di essere più trasparente sulle sue regole, ha scritto Sara Fischer di Axios.

In un video pubblicato su Instagram domenica sera, Rogan ha negato di aver promosso la disinformazione e ha detto che avrebbe «fatto di più per convincere persone con opinioni diverse» sul suo programma e «del mio meglio per assicurarmi di aver studiato questi argomenti».

