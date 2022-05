UN ALTRO CARABINIERE CHE SI UCCIDE - TRAGEDIA A FERMO, DOVE UN UFFICIALE SI È SPARATO CON LA PISTOLA D'ORDINANZA: AVEVA 55 ANNI E ABITAVA IN CITTÀ DA CIRCA UN ANNO E MEZZO - È IL SECONDO SUICIDIO DI UN RAPPRESENTANTE DELLE FORZE DELL’ORDINE A FERMO NEL GIRO DI 24 ORE, VISTO CHE IL GIORNO PRIMA SI È TOLTO LA VITA UN AGENTE DI POLIZIA 50ENNE - MA SI TRATTA DEL QUARTO CASO NELLE MARCHE NELL'ULTIMO MESE...

Un ufficiale dei carabinieri in servizio a Fermo si è ucciso in casa, sparandosi con la pistola di ordinanza. Aveva 55 anni – riferiscono oggi i media locali – e abitava in città da circa un anno e mezzo.

È il quarto suicidio nelle Marche nell’ultimo mese

È il secondo suicidio di un rappresentante delle forze dell’ordine a Fermo nel giro di 24 ore: il giorno prima si è tolto la vita un agente di polizia 50enne. Ma si tratta del quarto caso nelle Marche nel giro di un mese: il 25 aprile un polizotto a Pesaro, pochi giorni fa un giovane agente in Questura ad Ancona, fino agli ultimi due di questi giorni. Casi non collegati, dato che i quattro non si conoscevano.