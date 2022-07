ALTRO CHE BEZOS, MUSK E BRANSON: I VIAGGI SULLO SPAZIO LI FAREMO…IN MONGOLFIERA! – L’AZIENDA “SPACE PERSPECTIVE” HA ULTIMATO IL PROGETTO DELLA “NEPTUNE”, UNA CAPSULA SPINTA DA UN PALLONE AEROSTATICO, CHE PROMETTE DI PORTARE I TURISTI NELLA STRATOSFERA SENZA GLI EFFETTI DELLA GRAVITÀ ZERO E IN UN AMBIENTE DI LUSSO. UNICO PROBLEMA? IL PREZZO: LA GITA COSTERÀ….

Dal “Daily Mail”

Se avete sempre desiderato bere un Martini nello spazio, ecco la vostra occasione. Space Perspective ha ultimato il progetto della Spaceship Neptune, una capsula dall'aspetto elegante che offrirà una vista epica a 20 miglia sopra la Terra e servizi di lusso – sempre che non vi dispiaccia sborsare 125.000 dollari a biglietto.

A differenza di Blue Origin di Jeff Bezos e Virgin Galactic di Richard Branson, che presentano tutte le turbolenze di volo che ci si aspetterebbe da un razzo e da un aereo - oltre alla possibilità di fluttuare liberamente grazie all'assenza di gravità - Space Perspective promette un'esperienza tranquilla, poiché la sua capsula sferica viene spinta nella stratosfera del pianeta da un pallone aerostatico.

La società con sede in Florida, che sta costruendo l'astronave Neptune vicino al Kennedy Space Center della NASA, intende offrire a un massimo di otto passeggeri alla volta la possibilità di godere di una vista panoramica della Terra durante il viaggio di andata e ritorno di sei ore.

Il nuovo design è il prodotto di "migliaia di analisi approfondite" effettuate in collaborazione con una società di software chiamata Siemens Digital Industries. L'offerta di Space Perspective è l'ultima in ordine di tempo nell'ambito del turismo spaziale, con alcune differenze fondamentali rispetto ai rivali.

L'astronave Neptune si spingerà a 20 miglia (32 km) sopra la Terra, contro le 65 di Blue Origin e le 50 di Virgin Galactic. Potrete anche tenere fermo il vostro Martini perché non sperimenterete la gravità zero, mentre durante il lancio di Blue Origin l'anno scorso l'equipaggio ha sperimentato circa tre minuti di assenza di peso, in un viaggio che è durato solo 11 minuti dall'inizio alla fine. Il viaggio di Virgin Galactic è durato circa due ore e mezza, mentre Branson e il suo team sono rimasti in assenza di gravità solo per cinque minuti.

I viaggi di Space Perspective costano molto meno di quelli di Virgin Galactic, che hanno un Prezzo di 475.000 dollari a testa, e di Blue Origin, che ha raggiunto i 28 milioni di dollari per un posto all'asta nel giugno 2021.

“Secoli di funzionamento e sviluppo di palloni aerostatici dimostrano che volare sempre con il pallone dal lancio all'atterraggio, con i paracadute tradizionali come sistema di riserva, è di gran lunga la soluzione più semplice, sicura e robusta", ha dichiarato Taber MacCallum, fondatore, co-CEO e CTO di Space Perspective, in un comunicato.

Il nostro sistema di volo proprietario fa sì che la capsula e lo SpaceBalloon rimangano sempre connessi e che le condizioni di decollo e atterraggio siano sempre sotto il nostro controllo. Il team si è unito per creare un sistema incredibilmente robusto, sicuro e incredibilmente elegante e lussuoso per l'astronave Neptune".

La capsula più grande ha permesso di avere un interno più spazioso, in grado di ospitare due passeggeri in più rispetto al progetto presentato nell'ottobre dello scorso anno. L'interno è dotato di sedili profondi e reclinabili, di quella che l'azienda definisce "illuminazione d'atmosfera", di una toilette e di un bar.

Sulla capsula saranno presenti immagini satellitari e telecamere a 360 gradi per consentire ai passeggeri di zoomare sul nostro pianeta.

Space Perspective, che si autodefinisce la prima "compagnia di esperienze di volo spaziale di lusso" al mondo, ha già venduto 900 biglietti, ma bisognerà avere un po' di pazienza una volta versato il deposito di 1.000 dollari, poiché i voli commerciali non inizieranno prima della fine del 2024.

MacCallum ha anche annunciato i due membri del team che guideranno la progettazione della Spaceship Neptune: Dan Window e Isabella Trani, che hanno lavorato alla progettazione della New Tube di Londra e del treno Hyperloop di Elon Musk.

In qualità di specialisti del design, abbiamo integrato l'esperienza di viaggio e l'estetica, dallo spazio per la testa ai gruppi di esploratori che possono muoversi comodamente all'interno dell'astronave Neptune, dalla sedia alla toilette al bar, fino alla massimizzazione del panorama unico nella vita", spiegano Window e Train.

Ora abbiamo anche un'estetica esterna che è potente quanto quella interna... il team di ingegneri ha ottenuto un risultato insuperabile in termini di prestazioni e sicurezza".

La produzione dell'astronave Neptune è già iniziata in un'enorme area della Shuttle Landing Facility del KSC della NASA.

L'era Apollo ha ispirato due generazioni di scienziati e ingegneri, non solo a intraprendere una carriera nello spazio, ma ci ha ricordato che potevamo fare qualsiasi cosa ci fossimo prefissati", ha dichiarato Jane Poynter, cofondatrice di Space Perspective, al DailyMail.com.

Questo era il detto: "Se possiamo andare sulla luna, allora sicuramente possiamo fare x". Il volo spaziale ha un potere straordinario di ispirare persone di tutte le età".

neptune la navicella di space perspective 2