Il gigante statunitense del commercio al dettaglio Target interromperà la vendita di carte da gioco Pokémon per «tutelare» il suo staff e gli altri acquirenti. Il valore di rivendita delle carte è aumentato notevolmente durante la pandemia di coronavirus, provocando caos e minacce al personale. Target interromperà anche la vendita di carte da gioco sportive MLB, NFL e NBA.

La decisione arriva dopo che un uomo ha estratto una pistola durante una lotta per le carte collezionabili in un parcheggio Target a Brookfield, Wisconsin, il 7 maggio. La polizia ha detto all'ABC che l'uomo, 35 anni, ha tirato fuori la pistola quando è stato aggredito da quattro uomini di età compresa tra 23 e 35 anni mentre lasciava il negozio.

«La sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team è la nostra massima priorità», ha affermato. «Per cautela, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la vendita di MLB, NFL, NBA e carte collezionabili Pokémon all'interno dei nostri negozi, a partire dal 14 maggio. Gli ospiti possono continuare ad acquistare queste carte online su Target.com».

Joe Maddalena, vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions con sede in Texas, ha spiegato alla Reuters che il valore di rivendita delle carte è alle stelle: «Quando il Covid-19 è uscito, molti Gen X e Millennial erano alla ricerca di cose da fare e molti di questi ragazzi e ragazze hanno ricominciato a giocare a Pokémon perché sono cresciuti con queste carte».

Maddalena ha detto che le scatole del set base della prima edizione statunitense del 1999 sono state vendute all'asta per circa 400.000 dollari negli ultimi mesi. Una singola carta in ottime condizioni per il popolare personaggio volante di fuoco Charizard è stata venduta per 300.000 dollari a gennaio, mentre alla fine del 2019 i prezzi richiesti per una carta Charizard erano di circa 16.000 dollari.

All'inizio di quest'anno, Target aveva limitato il numero di confezioni acquistabili per persona a tre e poi a uno. Il negozio ha dovuto impedire al pubblico di accamparsi fuori durante la notte quando le carte collezionabili sono state rifornite.

Non sono solo gli acquirenti americani ad impazzire per le carte Pokemon. All'inizio di quest'anno in Giappone, un uomo ha fatto irruzione in un negozio di carte collezionabili all'alba scendendo da una corda che aveva legato al tetto di un edificio di sei piani. Ha poi rubato 80 Pokémon e Yugioh!, carte che valgono più di 9.000 dollari. «Ero nel club di arrampicata della mia scuola superiore, quindi non avevo paura delle altezze», ha detto alla polizia l'uomo, che è stato poi arrestato.

