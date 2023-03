ALTRO CHE CONTROLLI PROGRAMMATI: PAPA FRANCESCO È STATO PORTATO ALL’OSPEDALE GEMELLI DI ROMA DEI PROBLEMI CARDIACI – BERGOGLIO SI È SENTITO MALE IN TARDA MATTINATA ED È ANDATO IN OSPEDALE CON L'AMBULANZA. È STATO SOTTOPOSTO AD ALCUNE VISITE NEL REPARTO DI CARDIOLOGIA E SARÀ RICOVERATO...

PAPA FRANCESCO

Papa Francesco si trova dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, all’ospedale Gemelli di Roma. Dall’ospedale si fa sapere che il pontefice, giunto in ambulanza, ha avuto problemi cardiaci nella tarda mattinata e per sicurezza è stato portato per controlli al reparto cardiologia.

In Vaticano, anche se non è ufficiale, si dice che siano state annullate tutte le udienze di giovedì e venerdì. Prima di andare al Gemelli, ha annullato l’appuntamento per la registrazione di un’intervista televisiva. Un ricovero a questo punto è altamente probabile, lo staff e gli uomini della sicurezza sono stati allertati per passare la notte al Policlinico.

E di certo non era programmato un ricovero, alla vigilia della Domenica della Palme e delle celebrazioni della Settimana Santa di Pasqua, il periodo più importante dell’anno. […]

