28 feb 2020 18:46

ALTRO CHE INVASIONE DI MIGRANTI! BRACCIANTI IN FUGA PER IL CORONAVIRUS: RACCOLTI A RISCHIO E PROBLEMI ULTERIORI IN VISTA PER L’AGRICOLTURA ITALIANA - L'ALLARME DELLA COLDIRETTI: UN QUARTO DEL MADE IN ITALY A TAVOLA È OTTENUTO GRAZIE A LORO - COL TIMORE DI NON POTER PIÙ TORNARE ALLE LORO CASE, VISTE LE RESTRIZIONI DEI LORO GOVERNI, IN MOLTI HANNO SALUTATO L’ITALIA - LA COMUNITÀ DI LAVORATORI AGRICOLI PIÙ PRESENTE NEL NOSTRO PAESE È QUELLA…