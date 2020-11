ALTRO CHE LONDON CALLING! - PRESI D’ASSALTO GLI AEROPORTI INGLESI DA CENTINAIA DI PERSONE CHE VOGLIONO LASCIARE LA GRAN BRETAGNA PRIMA DEL LOCKDOWN DI GIOVEDÌ - LE NUOVE REGOLE VIETANO SIA I VIAGGI INTERNAZIONALI SIA I VIAGGI ALL'INTERNO DEL REGNO UNITO PER UN MESE: CHI PUÒ PERMETTERSELO HA GIÀ PRENOTATO LE SUE VACANZE IN METE ESOTICHE…

Gli aeroporti inglesi sono stati presi d’assalto da centinaia di persone che vogliono lasciare la Gran Bretagna prima del lockdown di giovedì. Le nuove regole vietano sia i viaggi internazionali sia i viaggi all'interno del Regno Unito per un mese e hanno scatenato una fuga precipitosa verso i gate.

Secondo le nuove disposizioni, i viaggiatori che sono già in vacanza o che partono prima di giovedì non sono tenuti a tornare dai loro viaggi e potranno rientrare dalle loro ferie quando vogliono, osservando la quarantena per quei paesi per la quale è prevista.

L'esperto del settore viaggi Paul Charles ha raccontato che ci sono state molte prenotazioni verso Paesi considerati sicuri, come i Caraibi, e per i quali non è prevista la quarantena al rientro: «C'è un'enorme domanda e molte prenotazioni sono state fatte da persone che vogliono lasciare il Paese prima di mercoledì sera. I Caraibi sono una buona meta. Si può andare a Barbados, Antigua, St Lucia e poi tornare nel Regno Unito e non doversi mettere in quarantena. Ci sono diversi posti dove andare, ma sono pochi e spesso lontani».

Diversi agenti di viaggio hanno affermato di essere stati inondati di richieste di prenotazione da parte di britannici che cercano disperatamente di scappare prima del lockdown.

