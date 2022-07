ALTRO CHE "ICEMAN", KIMI HA IL CUORE D'ORO - A MONTALCINO, DOVE SI TROVA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA, L'EX PILOTA FERRARI KIMI RAIKKONEN HA DISSETATO UN CANE CHE SI TROVAVA DENTRO UN’AUTOMOBILE UTILIZZANDO UNA COPPETTA DI GELATO PIENA D'ACQUA… - VIDEO

Da www.lanazione.it

kimi raikkonen disseta un cane bloccato in auto

Ne hanno parlato tutti, il suo gesto non è sicuramente passato inosservato. Parliamo di Kimi Raikkonen, ex pilota della Ferrari e ultimo campione del mondo con la scuderia di Maranello nel 2007, che ha dissetato un cane che si trovava dentro un’automobile utilizzando una coppetta di gelato riempita d’acqua. L’episodio è successo a Montalcino (come scrive Montalcinonews.com) e il video postato su Instagram da Gino Rosato, volto noto della scuderia del Cavallino Rampante e amico di Kimi, ha fatto il giro del web.

kimi raikkonen disseta un cane bloccato in auto

Rosato ha elogiato nel post il gesto del campione "è davvero una persona speciale" che ha ricevuto una pioggia di apprezzamenti sui social per la sensibilità che ha dimostrato. L’episodio è avvenuto di fronte alla gelateria "Why Not?", nel pieno centro storico di Montalcino. La stessa gelateria con un post su Facebook ha ricostruito quanto accaduto alcuni giorni fa.

"I nostri clienti sono differenti, e Kimi Raikkonen è molto differente! Comunque, il cane stava molto bene, era all’ombra con tutti i finestrini giù che aspettava il padrone che prendesse il gelato, siamo noi un po’ lenti a servire il gelato, poi rispetto a Kimi molto più lenti!!!". Raikkonen ha passato un periodo di vacanza in Toscana ed era già tornato in passato a Montalcino: le terre di Siena sono una meta tra le preferite di "Iceman".

kimi raikkonen disseta un cane bloccato in auto kimi raikkonen disseta un cane bloccato in auto