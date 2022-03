ALTRO CHE RITIRATA! LE TRUPPE DI PUTIN HANNO ABBATTUTO UN CONVOGLIO DI AUTOBUS VICINO A CHERNIHIV, A NORD DI KIEV: A BORDO DEI MEZZI C’ERANO SOLTANTO VOLONTARI CIVILI - A SEGUITO DEL BOMBARDAMENTO, UNA PERSONA È RIMASTA UCCISA E QUATTRO SONO RIMASTE FERITE - INTANTO PUTIN HA FIRMATO UN DECRETO PER COSCRIVERE 134-500 CITTADINI TRA 18 E 27 ANNI - VIDEO

guerra in ucraina chernihiv 4

Ucraina: Kiev, bombardato convoglio bus a Chernihiv

(ANSA) - Le truppe russe hanno abbattuto un convoglio di autobus con volontari vicino a Chernihiv, nel nord di Kiev. Lo ha annunciato la commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova su Facebook, come riporta Unian.

"Cinque autobus sono finiti sotto il fuoco nemico quando hanno cercato di entrare nella città assediata per evacuare le persone. Sull'autobus c'erano solo volontari civili", ha scritto Denisova. A seguito del bombardamento, una persona è rimasta uccisa e quattro sono rimaste gravemente ferite. Uno dei veicoli è riuscito a fuggire nonostante i pneumatici forati.

guerra in ucraina chernihiv 1

Ucraina: Putin firma decreto per coscrivere 134.500 persone +

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione primaverile per "effettuare dal 1 aprile al 15 luglio 2022, la coscrizione di cittadini russi di età compresa tra 18 e 27 anni che non sono nella riserva (...), per un totale di 134.500 persone", si legge nel testo del documento pubblicato sul portale Internet ufficiale di informazioni legali, come riporta l'agenzia russa Ria Novosti.

immagine satellitare di chernihiv bombardamento su kiev mine anticarro russe sulla superstrada per Chernihiv strage di civili in coda per il pane a chernihiv 1 guerra in ucraina chernihiv 3