Dal "Corriere della Sera"

MADURO PRESENTA IL CARVATIVIR A BASE DI TIMO CONTRO IL COVID

Il Venezuela è ancora senza vaccini anti Covid ma questo non è un problema ad ascoltare Nicolás Maduro. Il presidente in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv ha presentato un «prodigioso» farmaco a base di timo, il Carvativir, «gocce miracolose» scaccia virus. Maduro ha pure annunciato che la settimana prossima dovrebbero arrivare le prime 100 mila dosi del siero russo Sputnik V, l' 1% delle 10 milioni di dosi che Mosca ha concordato di inviare a Caracas. I primi a essere vaccinati saranno medici e infermieri, poi gli insegnanti. Ma l' immunità di gregge difficilmente arriverà prima del 2023.