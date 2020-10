6 ott 2020 17:32

UN ALTRO FIORE ALL'OCCHIELLO PER LA SANITA’ LOMBARDA! - LE TOLGONO LO STOMACO 'PER ERRORE' DOPO UNA ERRATA DIAGNOSI DI TUMORE MALIGNO - IL CHIRURGO CHE L’AVEVA OPERATA ALLA MULTIMEDICA DI SESTO SI BECCA 2 ANNI PER LESIONI COLPOSE GRAVISSIME, L’INTERDIZIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER 2 ANNI E CONDANNATO A VERSARE UNA PROVVISIONALE DI 300 MILA € ALLA SIGNORA E DI 20 MILA EURO AL MARITO…