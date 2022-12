15 dic 2022 20:13

UN ALTRO PROCESSO-FARSA: DOPO 9 ANNI ARRIVA L’ASSOLUZIONE PER GLI IMPUTATI DEL PROCESSO SUL PRESUNTO STUPRO A SARA TOMMASI – LA SHOWGIRL DENUNCIÒ DI ESSERE STATA PORTATA IN UNA CASA IN PROVINCIA DI SALERNO, DAL SUO MANAGER: DISSE CHE AVREBBE DOVUTO PARTECIPARE A UN SET FOTOGRAFICO E, INVECE, SAREBBE STATA DROGATA E VIOLENTATA DA CINQUE UOMINI - MA I GIUDICI HANNO STABILITO CHE NON CI FU VIOLENZA SESSUALE...