ALZA IL GOMITO E S’ABBASSA GLI SLIP – A RIMINI DENUNCIATA UNA 43ENNE DI CASERTA: ANDAVA A SPASSO SENZA MUTANDE MOSTRANDO LE PARTI INTIME AI MINORI. LA TURISTA È STATA RINTRACCIATA SU UNA PANCHINA MENTRE BEVEVA VODKA. ALLE DOMANDE DEI POLIZIOTTI HA RISPOSTO COSI’…

Da corrierediromagna.it

DONNA UBRIACA 1

Una 43enne casertana in vacanza a Rimini, è stata denunciata a piede libero per atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla Polizia. Mercoledì le Volanti della Questura si sono messe alla sua ricerca dopo che diverse persone avevano segnalato la presenza di una donna che si aggirava per Marina centro, con la minigonna sollevata, senza slip, mostrando le parti intime anche a dei minorenni.

La turista è stata rintracciata su una panchina di piazzale Marvelli mentre beveva vodka. Alle domande dei poliziotti rispondeva con frasi sconnesse che lasciavano comprendere il suo stato di alterazione psicofisica dovuto all’alcol. Dopo esser stata invitata dagli operatori ad assumere un atteggiamento decoroso è stata accompagnata in Questura e denunciata per atti osceni e multata per ubriachezza.

DONNA UBRIACA