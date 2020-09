AMBASCIATA, CHE PORCATA! - DAL SITO WEB DELL’AMBASCIATA D'ITALIA A BRUXELLES SI ARRIVA DRITTI A SITI DI SCAMBISTI CON GIOVANI RAGAZZE NUDE CHE OFFRONO LE LORO PRESTAZIONI - UMBERTO RAPETTO: “UN MIO CARO AMICO È ANDATO SUL SITO INTERNET PER AVERE INFORMAZIONI SUL CALENDARIO SCOLASTICO DEI FIGLI E...” - BASTA DIGITARE SUL BROWSER WWW.UFFICIOSCOLASTICOBRUXELLES.EU E SI VIENE REINDIRIZZATI A "MEGASEXYGIRLS"

Umberto Rapetto per www.infosec.news

AMBASCIATA ITALIANA A BRUXELLES E SCAMBISTI

Un sito web istituzionale ha cambiato la vita di un caro amico che, da anni per ragioni di lavoro, vive in Belgio e che era andato sul sito Internet dell’Ambasciata soltanto per avere informazioni sul calendario scolastico per i figlioli.

Lui, persona di sani principi e di ineccepibile moralità, si è tramutato in un mostro di assatanata sessualità. Il motivo? Semplicissimo.

UMBERTO RAPETTO

Gli è bastato digitare l’indirizzo dell’insediamento virtuale della sede diplomatica in lingua inglese e selezionare la voce “contatti” (o “contact us” ad esser più precisi).

Lì – sotto la dicitura “School Department” ha trovato il link di proprio interesse corrispondente a www.ufficioscolasticobruxelles.eu e gli si è aperto un mondo fino ad oggi per lui inesplorato e inimmaginabile.

IL LINK DELL' AMBASCIATA D'ITALIA A BRUXELLES CHE REINDIRIZZA A UN SITO HARD

Il fatidico clic lo ha catapultato in un universo inaspettato, dove – in barba al distanziamento sociale – ci si avvicina più del dovuto e le mascherine vengono portate sugli occhi e non su bocca e naso come tanto viene raccomandato….

Chi fosse interessato all’argomento, magari immaginando una “vacanza studio” nel Regno del Belgio (o nell’Impero dei sensi….) può ripercorrere la sequenza di navigazione e rivivere le emozioni di chi ha fatto la sorprendente scoperta.

UFFICIO SCOLASTICO AMBASCIATA ITALIANA A BRUXELLES

