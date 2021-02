AMBASCIATOR PORTA MOLTE PENE – L’ITALIA PERDE UN ALTRO GIOVANE DIPLOMATICO DOPO LUCA ATTANASIO: È MORTO PIETRO PANARELLO, 40ENNE FUNZIONARIO DELL’AMBASCIATA ITALIANA AD ADDIS ABEBA, IN ETIOPIA – IL DIPLOMATICO SI SAREBBE SUICIDATO: IL CORPO È STATO TROVATO SENZA VITA A MESSINA LUNEDÌ MATTINA, POCO DOPO LA NOTIZIA DELL’AGGUATO IN CONGO – QUALCHE ANNO FA PANARELLO ERA STATO COLPITO DALLA TRAGEDIA DELLA SCOMPARSA DELLA FIGLIA…

Vito Califano per www.ilriformista.it

PIETRO PANARELLO

Dopo Luca Attanasio, l’ambasciatore 43enne ucciso in un attacco nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vincenzo Iacovacci, l’Italia perde un altro giovane diplomatico. Pietro Panarello aveva 40 anni. Era figlio dell’ex deputato regionale ed esponente della Cgil Filippo Panarello. È stato trovato senza vita a Messina, al villaggio Pistunina, ieri pomeriggio (luned poco dopo la notizia dell’agguato ai danni dell’ambasciatore italiano in Congo.

luca attanasio 2

Panarello serviva anche lui in Africa, in Etiopia. Si trovava in Sicilia per una visita di alcuni giorni ai parenti. Da diversi anni era funzionario dell’Ambasciata Italiana ad Addis Abeba dopo aver vinto il concorso. Panarello è stato primo Segretario del Commercio e degli Affari Culturali dell’Ambasciata Italiana in Etiopia. Prima di trasferirsi in Africa viveva a Roma, dove aveva comprato una casa. Il padre Filippo Panarello, classe 1950, eletto nel collegio di Messina alla XVI legislatura, in carica dall’aprile 2008 al marzo 2013, e precedentemente alla XV, XIV e XIII legislatura. Nel luglio 2019 era stato nominato commissario provinciale del Partito Democratico ennese dalla Direzione Nazionale.

LUCA ATTANASIO CON LE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI SPOLETO

Pochi anni fa Pietro Panarello era stato colpito dalla tragedia della morte della figlia Daria. Le indagini sul caso sono affidate alla Polizia di Stato, che è intervenuta nell’appartamento. A quanto emerso l’uomo si sarebbe suicidato. I funerali si svolgeranno oggi (martedì 24 febbraio) nella Chiesa di Giampilieri alle 15:30.

il video dell attacco all ambasciatore luca attanasio 4

Cordoglio espresso per la tragedia da parte dell’ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: “Ieri se ne è andato un giovane del Sud. Mentre l’Italia piangeva la tragica morte in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, perdeva un altro giovane diplomatico.

Prestava servizio anche lui in Africa, in Etiopia, all’ambasciata di Addis Abeba. Si chiamava Pietro Panarello, aveva conosciuto il dolore più fondo, nella sua giovane vita. Era tornato a Messina, a casa sua, per una pausa. Ieri, proprio dopo la notizia di Attanasio, ha scelto di togliersi la vita. Piango per i suoi genitori, un uomo e una donna giusti. Io lo voglio ricordare ragazzo, coltissimo, dolcissimo. Un ragazzo d’oro”, ha scritto sui social Provenzano.

luca attanasio ATTACCO IN CONGO CONTRO AMBASCIATORE ITALIANO LUCA ATTANASIO