AMBER HEARD DICE CAZZATE: E' STATA SMENTITA DA UNA DITTA DI COSMETICI - L'EX MOGLIE DI JOHNNY DEPP HA SOSTENUTO IN TRIBUNALE DI ESSERSI COPERTA I LIVIDI SUL VISO, FRUTTO DELLE PRESUNTE VIOLENZE DELL'ATTORE, USANDO UNO SPECIFICO FONDOTINTA CORRETTORE - MA L'AZIENDA CHE LO PRODUCE, LA MILANI, HA PUBBLICATO UN VIDEO SU TIK TOK SPIEGANDO CHE QUELLA LINEA E' STATA LANCIATA NEL DICEMBRE DEL 2017, DOPO I FATTI DENUNCIATI DALL'ATTRICE...

1. PROCESSO JOHNNY DEPP-AMBER HEARD: LA SMENTITA E IL VANTAGGIO DELL'ATTORE

Da affaritaliani.it

Correttore utilizzato da Amber Heard

Clamoroso colpo di scena nel processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Come se non bastassero le reciproche accuse di violenza, abusi e crudeltà coniugale, spunta anche un video su TikTok ad agitare le acque della causa che sta catalizzando l'interesse di tutto il mondo.

Amber Heard aveva infatti riferito di coprire i lividi sul viso dovuti alle presunte violenze del suo ex marito usando uno specifico fondotinta correttore. A smentirla ha provveduto la stessa azienda produttrice, la Milani, che – appunto con un video su TikTok – ha spiegato che quella specifica linea di cosmetici è stata lanciata nel dicembre 2017, ovvero dopo i fatti denunciati dall'attrice.

Un bel colpo per Johnny Depp, che in questo processo si sta giocando moltissimo, se non tutto. Lui ha denunciato Amber Heard per diffamazione, chiedendole 50 milioni di dollari, mentre lei lo ha controdenunciato raddoppiando la posta, ovvero chiedendone 100.

Correttore utilizzato da Amber Heard 2

Soprattutto, però, l'ex Pirata dei Caraibi si sta giocando l'immagine e la carriera, che rischiano di venire irrimediabilmente compromesse da un processo nel quale è uscito veramente di tutto. Verrebbe da citare il famoso “sangue e merda” col quale Rino Formica descriveva la politica, anche perché nell'aula del tribunale si è parlato proprio di questo!

La smentita nei confronti di Amber Heard è un altro punto importante messo a segno da Johnny Depp, che in questo processo integralmente trasmesso dalla tv americana (e su YouTube si trova praticamente tutto), sta sfruttando le sue doti di mattatore. Sono molto eloquenti le parole di Paula Todd, avvocato e docente di giornalismo all'Università di York: «Depp sta letteralmente fornendo una lezione di recitazione ogni volta che sale sul pulpito per deporre», ha detto alla Cbc, aggiungendo che le riprese del processo stanno danno una «massicca amplificazione tecnologica» alla vicenda.

Correttore utilizzato da Amber Heard 3

Ricco e famoso, Depp in questa vicenda ha pubblicamente rivelato dei lati nascosti: la sua infanzia molto difficile e la sua sofferenza per come la Heard, dopo un grande amore, sia diventata davvero la sua peggior nemica. Tra i due, è proprio lui che sta uscendo da questo palcoscenico come la vittima, incoraggiando diversi uomini a parlare pubblicamente di vicenda analoghe subite nella propria vita domestica: c'è infatti chi tifa per Johnny Depp, sostenendo che la sua vittoria potrebbe comportare un cambiamento culturale, rispetto a una realtà nella quale queste cause finiscono sempre col dare ragione alle donne.

Certamente sono le donne a subire più frequentemente le conseguenze drammatiche della violenza coniugale, ma caso per caso è necessario l'effettivo svolgimento dei fatti e questa intricata vicenda tra Johnny Depp e Amber Heard sembra davvero molto lontana dalla pagina conclusiva.

2. JOHNNY DEPP MOSTRA LE FOTO DEL SUO DITO MOZZATO DA AMBER HEARD

Da fanpage.it

Johnny Depp mostra il dito mozzato 6

È il processo dell'anno e da due giorni non si parla d'altro, anche perché c'è proprio lui sotto i riflettori. Nel secondo giorno di testimonianza, Johnny Depp introduce nuovi elementi nella causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro Amber Heard, la sua ex moglie. Il centro della questione sono le accuse di violenza domestica fatte da Amber Heard, e pubblicate sul Washington Post, che hanno avuto un impatto devastante sulla carriera dell'attore.

Johnny Depp mette in fila tutte le accuse, spiegando di aver visto crollare più di 50 anni di carriera: «Dopo le accuse, che hanno fatto il giro del mondo, la gente ha creduto che io fossi una minaccia, un ubriacone alimentato dalla cocaina che picchiava le donne. Dopo accuse di questo tipo, la mia carriera è finita».

Johnny Depp mostra il dito mozzato 5

Nella sua difesa, Johnny Depp sostiene che ormai l'esito della sentenza non importa perché «dal momento che quelle accuse si sono trasformate in un foraggio per i media, io ho perso. Ho perso e porterò quelle accuse addosso per tutto il resto della mia vita».

Il momento più importante della giornata di ieri è stato rappresentato dalla fotografia che la difesa di Johnny Depp ha mostrato ai giurati: il dito parzialmente mozzato dell'attore. Mentre la coppia era in Australia, con Johnny Depp impegnato con le riprese dell'ultimo Pirati dei Caraibi, Amber Heard lanciò una bottiglia di vodka contro l'attore, causandogli la parziale recisione della punta del dito. Johnny Depp ha sempre raccontato di essersi tagliato in una porta.

Johnny Depp mostra il dito mozzato 4

«Il sangue zampillava e io penso di essere entrato in una specie, non lo so dire, una specie di esaurimento nervoso. Niente aveva senso per me. Ho mentito a tutti perché non volevo si sapesse che era stata proprio la signora Heard a lanciarmi una bottiglia di vodka addosso e tagliarmi il dito. Non volevo metterla nei guai».

Il punto principale del conflitto tra i due è sempre stato in riferimento ai problemi d'alcolismo dell'attore. Spiega Johnny Depp: «È sempre stata piuttosto brutale nel dirmi che dovevo smettere di bere. Diceva che ero un debole, un disastro completo. Un alcolizzato che sa solo rovinare le cose». E da questi conflitti, si degenerava: «Il suo bisogno di conflitto e violenza esplodeva dal nulla. Ho imparato ad affrontarlo come affrontavo le cose da bambino, ritirandomi».

Johnny Depp mostra il dito mozzato 3

Amber Heard avrebbe poi dichiarato che Johnny Depp l'ha picchiata perché deriso dopo il tatuaggio "Winona Forever", cambiato successivamente in "Wino Forever". Depp ha smentito:

«Non è mai successo. Perché dovrei offendermi così tanto per qualcuno che prende in giro un mio tatuaggio? Questa accusa non ha nessun senso. La violenza non l'ho mai reputata necessaria».

Johnny Depp mostra il dito mozzato Correttore utilizzato da Amber Heard 5 Correttore utilizzato da Amber Heard 4 Johnny Depp mostra il dito mozzato 2