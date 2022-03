24 mar 2022 15:35

AMERICA BANG BANG SPARATORIA A RACINE, IN WISCONSIN, DOVE UN 16ENNE È FINITO IN UN’IMBOSCATA DI DUE UOMINI CHE SONO SCESI DA UN SUV, LO HANNO SEGUITO E GLI HANNO SPARATO A BRUCIAPELO: L’ADOLESCENTE ERA IN COMPAGNIA DI UN BIMBO CHE È RIUSCITO A FUGGIRE. LA VITTIMA È RICOVERATA IN CONDIZIONI CRITICHE IN OSPEDALE MENTRE I SUOI AGGRESSORI… - VIDEO