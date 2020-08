IN AMERICA CONSIGLIANO I “GLORY HOLES” PER FARE SESSO IN SICUREZZA CON IL COVID E BECCHI SI ECCITA: “CREDIAMO CHE IL GOVERNO E IL MINISTRO AZZOLINA POTREBBERO ESSERE INTERESSATI A TRADURRE IN PRATICA QUESTA MISURA DI FACILE PREVENZIONE, DOPO QUELLA DEI BANCHI SINGOLI CHE IMPEDIRANNO A QUALCHE MILIONE DI STUDENTI DI AVVICINARSI PER TUTTA LA DURATA DELLA SCUOLA. LA MISURA POTREBBE ESSERE FINANZIATA TRAMITE UN APPOSITO BONUS ("BONUS PENE") E RESTA SOLO IL PROBLEMA DELLA…”

Paolo Becchi per “Libero Quotidiano”

Con questo articolo vogliamo portare all' attenzione del governo e in particolare del ministro Azzolina che sta facendo installare milioni di banchi singoli semoventi nelle scuole, per evitare che qualche alunno si avvicini a meno di un metro, una misura di "distanziamento" essenziale raccomandata ora dagli esperti USA.

Il CDC cioè "Center for Disease Control" americano ha infatti appena emesso delle "linee guida" consigliate per la vita sessuale con il Coronavirus, tra cui non solo l' uso della mascherina per il pene, ossia il preservativo, l' evitare baci e posizioni faccia a faccia, ma anche l' installazione di "muri" con un buco in cui inserire l' organo genitare ("glory holes").

Qualcuno ricorderà che questi muri con un buco in mezzo sono utilizzati in sex shop per incontri diciamo così anonimi, c' è anche il bel fim Irina Palm. Il talento di una donna inglese, che bene illustra una possibile modalità di attuazione.

Le autorità sanitarie USA coraggiosamente, nella lotta contro il Covid, sfidano ora l' impopolarità raccomandando il buco nel muro nelle case. In termini pratici, si tratterebbe probabilmente di installare pareti in cartongesso nelle camere da letto, in modo che passata l' emergenza possano essere rimosse.

Giustamente gli esperti virologi non si fidano che raccomandare semplici misure di buon senso come condom, niente baci e posizioni solo "a pecorina" vengano rispettate da molti nella foga del coito e pensano quindi a qualcosa di più radicale, che imposti fin dall' inizio l' amplesso su una base di "distanziamento" sessuale.

Crediamo che il Ministro potrebbe essere interessato a tradurre in pratica questa misura di facile prevenzione, dopo quella dei banchi singoli che impediranno a qualche milione di studenti (che hanno passato l' estate in spiaggia sempre ad un metro di distanza), di avvicinarsi per tutta la durata della scuola.

Nessun altro paese al mondo ha pensato a cambiare tutti i banchi di scuola e quindi occorre continuare a cogliere suggerimenti innovativi come quelli degli esperti USA e far installare milioni di pareti in cartongesso con un piccolo buco in tutte le camere da letto.

La misura potrebbe essere finanziata tramite un apposito bonus ("bonus pene") e resta solo il problema della verifica e della applicazione delle multe, che a differenza delle mascherine nei locali e uffici non è di così facile attuazione.

Dato però che per fortuna abbiamo centinaia di migliaia di percettori del Reddito di Cittadinanza che non fanno un cazzo tutto il giorno, potrebbero essere impiegati per ispezionare le camere da letto. Per la verifica effettiva dell' utilizzo del buco nel muro poi si può creare un app legata allo smartwatch che quando rilevi un aumento del battito cardiaco anomalo possibilmente legato ad attività sessuale, si attivi con una minitelecamera e trasmetta le immagini (opportunamente oscurate a livello del viso per la privacy) alle centrali di polizia o dei vigili.

Con un virus, su 1800 decessi che avvengono in Italia tutti i giorni, è associato a ben 5 o 6 decessi al giorno, di ottantenni già malati che muoiono per altri motivi ma risultano positivi, è evidente che siamo ancora in piena emergenza sanitaria. Occorre non abbassare la guardia e anzi intensificare la lotta al virus e cogliere questo importante suggerimento che arriva da esperti governativi USA per lanciare una campagna di "muro con il buco" in tutte le camere da letto degli italiani.

