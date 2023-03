2 mar 2023 11:58

AMERICA FAR WEST – VIDEO! NEL CENTRO DI ST. LOUIS, IN MISSOURI, UN RAGAZZO DI 23 ANNI UCCIDE UN UOMO A SANGUE FREDDO CON UN COLPO DI PISTOLA, IN PIENO GIORNO SU UN MARCIAPIEDE - L'ASSASSINO SI CHIAMA DESHAWN THOMAS: E' STATO ARRESTATO DALLA POLIZIA QUALCHE ORA DOPO…