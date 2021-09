6 set 2021 17:35

AMERICA SPACCIATA – IL COMICO STATUNITENSE FUQUAN JOHNSON È STATO TROVATO MORTO PER OVERDOSE DI COCAINA E FENTANYL DOPO UNA FESTA. ANCHE LA MODELLA KATE QUIGLEY E' RICOVERATA IN OSPEDALE IN CONDIZIONI CRITICHE - I QUATTRO SONO STATI SOCCORSI SABATO NOTTE, MA PER I TRE UOMINI NON C'E' STATO NIENTE DA FARE - NELL'ULTIMO ANNO LE OVERDOSE NEGLI USA SONO AUMENTATE DEL 29% RISPETTO AL UN ANNO PRIMA...