È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'uragano Helene che sta imperversando nel Sud Est degli Stati Uniti, mentre almeno 3 milioni di americani sono senza elettricità nei cinque Stati più colpiti. Come informano i media Usa, fra i cittadini rimasti al buio 1,2 milioni sono in Florida, 974.000 in Georgia, 974.000 in South Carolina, 330.000 in North Carolina e 14 mila in Virginia.

Un avviso del National Hurricane Center ha avvertito che, nonostante la potenza dell'uragano si sia affievolita dopo che è arrivato in Florida come "categoria 4", la seconda più devastante, ci potranno comunque essere "inondazioni improvvise e urbane catastrofiche, pericolose per la vita e da record".

Con venti che soffiano fino a 180 chilometri all'ora, seppure di intensità ridotta, il Centro nazionale degli uragani avverte che "la situazione resta estremamente pericolosa e a rischio per la vita: la gente non dovrebbe lasciare i rifugi". Al suo passaggio nella regione di Panhandle i venti di Helene avevano raggiunto i 250 chilometri orari. […] Le autorità di Tampa, in Florida, avevano rivolto un appello agli abitanti a "non uscire di casa" per il passaggio dell'uragano. "Non provate a sfidare Madre Natura, perderete al 100 per cento". […]

